◇オープン戦 ドジャース5―1ジャイアンツ（2026年3月18日 米アリゾナ州）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が18日（日本時間19日）、ジャイアンツとのオープン戦に先発登板し4回1/3を1安打無失点に抑えた。昨年のワールドシリーズ第7戦以来の実戦登板となったが、直球は最速99.9マイル（約160.7キロ）をマーク。投打二刀流として迎える開幕へ調整は順調だ。試合は暑さのため、異例の「8回打ち切り」となった。

試合開始時の気温は35.6度。初回を3者凡退と上々の立ち上がりを見せると、5回先頭を二ゴロに打ち取ったところで61球となり降板。61球のうちストライク34球、ボール27球と、3四死球を与えた細かい制球面をのぞけば完璧に近い投球で、マウンドを降りる際には観客から大きな拍手が送られた。

大谷の投球内容は暑さを感じさせなかったが、実際には大粒の汗を流し、顔も真っ赤。見守ったロバーツ監督も汗だくだった。

その後、気温は上昇を続け38度を計測。暑さを考慮し、8回で異例の打ち切りとなった。球団広報は「観客にとって危険な暑さだった。球場担当者の判断で試合を終えた」と打ち切り理由を説明。「私がここで働き出してから初めての経験」とした。球場で救護されている高齢者の方もいたという情報もあり、それほど危険な暑さだったようだ。

試合は8回打ち切りとなったが、5─1でドジャースが勝利した。