“界隈の有名人”を自宅に招き入れたら地獄！「最後にはずっと入り浸り…」衝撃の居候トラブルを振り返る女性【前編】

憧れの有名人から連絡が来れば、誰だって舞い上がってしまうものだ。しかしその心につけ込み、生活を侵食し始めたとしたら話は別だ。

投稿を寄せた50代女性は、十数年前、趣味でメールマガジンを発行していた。読者は数十人ほどだったが、その中に「数千人規模」のマガジンを発行している「名の知れた」人物が混ざっていたという。

女性は「界隈では有名人の彼女から返信をもらったときには、天にも昇る気分ですごく嬉しかった」と当時を振り返る。ところが、この出会いが悪夢の始まりだった。（文：湊真智人）

最初は数日滞在するだけのはずが…

ある日、その有名人の彼女からこんな連絡があった。

「仕事で長期休暇をとって発行者の所に会いに行く。あなたの所にも行きたい」

全国を車中泊やホテル、あるいは知人宅を回って旅するという彼女の希望を、女性はやはり「天にも昇る思い」で快諾。最初は数日泊まっては別の場所へ移動していたようだ。しかし徐々に図々しさがエスカレートしていく。

「何度か出たり帰ったりを繰り返していましたが、最後にはずっと入り浸りしていました」

よほど女性と意気投合したのか、滞在期間はみるみる間に延びていった。

居候状態になってしまったのだろう。初めは舞い上がっていた女性も、少しずつ心身を蝕まれていくことになる。【後編に続く】

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