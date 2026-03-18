Snow Man目黒蓮、“新しくなること”への本音とは 海外生活への不安・決意語る
【モデルプレス＝2026/03/18】Snow Manの目黒蓮が出演するキリンビール 晴れ風の特別ムービー「新しくなる」篇（60秒）が、3月22日18時より全国5都市（札幌・東京・名古屋・大阪・福岡）の屋外広告にて1日限り限定先行上映されることが決定。目黒が“新しくなること”への本音を語る。
【写真】目黒蓮、140kgのふくよかボディ＆超人的アクション披露
本ムービーは、目黒が台本なしで“新しくなること”への本音の思いを語る特別映像。海外での新生活を控えた今だからこそ語られる、チャレンジへの正直な不安や決意も見どころだ。（modelpress編集部）
屋外広告放映時間：2026年3月22日（日）
札幌：AUMIRU（アウミル）18：00〜20：00
設置場所: さっぽろ地下街「オーロラタウン」内（オーロラプラザ）
新宿：新宿ユニカビジョン (YUNIKA VISION) 18：00〜21：00
設置場所: ユニカビル壁面（靖国通り沿い大ガード東交差点付近）
名古屋：NAGY (LIGHTNING WAVE NAGY) 18：00〜21：00
設置場所: OVA21ビル壁面（JR名古屋駅 太閤通口・新幹線口の正面）
大阪：ツタヤエビスバシヒットビジョン 18：00〜21：00
設置場所: TSUTAYA EBISUBASHIビル壁面（道頓堀・戎橋のすぐ横）
福岡：SOLARIA DAIGAMEN 18：00〜21：00
設置場所: 西鉄福岡（天神）駅ソラリアステージビル1階（北口改札下）
※広告は1時間に4回の上映を予定
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【写真】目黒蓮、140kgのふくよかボディ＆超人的アクション披露
◆目黒蓮、“新しくなること”への本音語る
本ムービーは、目黒が台本なしで“新しくなること”への本音の思いを語る特別映像。海外での新生活を控えた今だからこそ語られる、チャレンジへの正直な不安や決意も見どころだ。（modelpress編集部）
◆全国5大都市 屋外広告上映について
屋外広告放映時間：2026年3月22日（日）
札幌：AUMIRU（アウミル）18：00〜20：00
設置場所: さっぽろ地下街「オーロラタウン」内（オーロラプラザ）
新宿：新宿ユニカビジョン (YUNIKA VISION) 18：00〜21：00
設置場所: ユニカビル壁面（靖国通り沿い大ガード東交差点付近）
名古屋：NAGY (LIGHTNING WAVE NAGY) 18：00〜21：00
設置場所: OVA21ビル壁面（JR名古屋駅 太閤通口・新幹線口の正面）
大阪：ツタヤエビスバシヒットビジョン 18：00〜21：00
設置場所: TSUTAYA EBISUBASHIビル壁面（道頓堀・戎橋のすぐ横）
福岡：SOLARIA DAIGAMEN 18：00〜21：00
設置場所: 西鉄福岡（天神）駅ソラリアステージビル1階（北口改札下）
※広告は1時間に4回の上映を予定
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