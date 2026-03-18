目黒蓮（提供写真）

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【モデルプレス＝2026/03/18】Snow Manの目黒蓮が出演するキリンビール 晴れ風の特別ムービー「新しくなる」篇（60秒）が、3月22日18時より全国5都市（札幌・東京・名古屋・大阪・福岡）の屋外広告にて1日限り限定先行上映されることが決定。目黒が“新しくなること”への本音を語る。

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◆目黒蓮、“新しくなること”への本音語る


本ムービーは、目黒が台本なしで“新しくなること”への本音の思いを語る特別映像。海外での新生活を控えた今だからこそ語られる、チャレンジへの正直な不安や決意も見どころだ。（modelpress編集部）

◆全国5大都市 屋外広告上映について


屋外広告放映時間：2026年3月22日（日）

札幌：AUMIRU（アウミル）18：00〜20：00
設置場所: さっぽろ地下街「オーロラタウン」内（オーロラプラザ）

新宿：新宿ユニカビジョン (YUNIKA VISION)　18：00〜21：00
設置場所: ユニカビル壁面（靖国通り沿い大ガード東交差点付近）

名古屋：NAGY (LIGHTNING WAVE NAGY)　18：00〜21：00
設置場所: OVA21ビル壁面（JR名古屋駅 太閤通口・新幹線口の正面）

大阪：ツタヤエビスバシヒットビジョン　18：00〜21：00
設置場所: TSUTAYA EBISUBASHIビル壁面（道頓堀・戎橋のすぐ横）

福岡：SOLARIA DAIGAMEN　18：00〜21：00
設置場所: 西鉄福岡（天神）駅ソラリアステージビル1階（北口改札下）

※広告は1時間に4回の上映を予定

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