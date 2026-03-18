料理研究家のリュウジ氏が18日までに自身のXを更新。自身が紹介した売り切れ続出のカップ麺の高額転売する「転売ヤー」に怒りぶちまけた。



【写真】リュウジ氏“バカ舌”呼ばわりに「アップデートできない残念な人」

リュウジ氏が「友達のカップ麺研究家がこれだけは食えと激推しするセブンの158円のカップ麺がヤバすぎました」とセブン―イレブン限定「おくらとめかぶ 鰹と昆布だしのうどん」で税込み170円の品。「158円、220kcalで脂質がかなり低く優しい味でカップ麺が苦手な方にもお勧め」と絶賛した。



店舗では売り切れ店が続出し、ネットで2個セットで1280円で売っているページを貼り付け、「いくら話題とはいえ税込170円のうどんを買い占めて640円で転売する転売ヤー なんのために生まれてなにをして生きるのかマジで考えた方がいい」とつづった。



フォロワーも「転売で買うな、というリテラシー教育、啓蒙が必要」「分からないまま終わっていくんでしょうね」「痛々しいな」「金のために生まれて楽して生きるんでしょうね」と声を上げていた。



（よろず～ニュース編集部）