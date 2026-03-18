レンタカーFCチェーン「ニコニコレンタカー」公式Xアカウントが2026年3月17日、同社FCでのトラブルについてSNSで拡散されているとして、声明を公開した。

「極小の飛び石があり88,000円を請求されました」

発端となったのは、一般のXユーザーによる相談投稿だった。

添付された写真には、車のボディと思しき部分に、点状のわずかな傷がついている様子が写っていた。

この投稿は9300件以上リポスト（拡散）されたほか、2900件以上のコメントが寄せられた。真偽のほどは明らかでないものの、過去に同社を利用し、類似の事案があったとの訴えもあった。

なお、投稿主は「公式の回答が待ち遠しいですね...」とのリプライに対し、「本社に相談しても事故ですしか言われなくてSNS載せてもいいですよと承認得てます」と返答していた。

「FC本部で詳細な状況の確認および調査を進めており......」

同社公式Xアカウント「ニコニコレンタカーのニコちゃん」は同日夕方、声明を公開し謝罪した。

「この度は車両の傷の請求に関する件で、多くの方にご心配をおかけしておりますこと、深くお詫び申し上げます」

対応をめぐっては、「現在FC本部で詳細な状況の確認および調査を進めており、店舗を含む関係各所と連携しながら適切に対応してまいります」としている。