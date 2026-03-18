「極小の飛び石」で8万8千円請求？ 「ニコニコレンタカー」がトラブル拡散で声明
レンタカーFCチェーン「ニコニコレンタカー」公式Xアカウントが2026年3月17日、同社FCでのトラブルについてSNSで拡散されているとして、声明を公開した。
「極小の飛び石があり88,000円を請求されました」
発端となったのは、一般のXユーザーによる相談投稿だった。
「友人が某ニコニコレンタカーから車を借りたのですが返却したらボディ2箇所に極小の飛び石があり88,000円を請求されました 保険には入っていたのですが無申告で返却したとの事で実費での支払いを求められています」
添付された写真には、車のボディと思しき部分に、点状のわずかな傷がついている様子が写っていた。
この投稿は9300件以上リポスト（拡散）されたほか、2900件以上のコメントが寄せられた。真偽のほどは明らかでないものの、過去に同社を利用し、類似の事案があったとの訴えもあった。
なお、投稿主は「公式の回答が待ち遠しいですね...」とのリプライに対し、「本社に相談しても事故ですしか言われなくてSNS載せてもいいですよと承認得てます」と返答していた。
「FC本部で詳細な状況の確認および調査を進めており......」
同社公式Xアカウント「ニコニコレンタカーのニコちゃん」は同日夕方、声明を公開し謝罪した。
「この度は車両の傷の請求に関する件で、多くの方にご心配をおかけしておりますこと、深くお詫び申し上げます」
対応をめぐっては、「現在FC本部で詳細な状況の確認および調査を進めており、店舗を含む関係各所と連携しながら適切に対応してまいります」としている。