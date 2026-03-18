この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「日本が合わないなら帰ればいい」在住フランス人が苦言 文句ばかりの外国人に「母国の常識を押し付けるな」

「日本に行って人生が壊された」と嘆く外国人たち。食、安全、すべてが違いすぎる…母国に戻れなくなる現実

意外と知らない『君が代』の本当の意味。外国人が「これは国歌じゃない…祈りの歌だ」と涙した理由とは

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