「日本なんか来るんじゃなかった…」帰国後に外国人が絶望する衝撃の理由とは
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フロリアン氏が自身のYouTubeチャンネルで「【海外の反応】「日本なんか来るんじゃなかった…」帰国後が地獄になる理由」を公開した。日本を訪れた外国人が帰国後、「日本に来るんじゃなかった」と後悔する現象について、それは日本への嫌悪ではなく、むしろ日本が素晴らしすぎることが原因で、自国での生活がつらく感じられる「逆カルチャーショック」であると解説している。
動画の冒頭、フロリアン氏は「ストレスだらけだ」「日本から帰ってきてからずっと調子が悪い」と嘆く外国人のSNS投稿を紹介。しかし、これらの言葉は日本が嫌いという意味ではなく、「実は、逆の意味なんです」と切り出した。その真意は「日本が良すぎて、母国に帰ったら、人生がつらくなる」という、日本での体験が素晴らしすぎたことによるものだと説明する。
具体例として、日本から帰国したアメリカ人男性の動画を取り上げた。男性は自国のレストランでメニューを見て「これがストレスなんだよ」とこぼす。日本の安くて美味しい食事やチップが不要な文化に慣れてしまったため、高価でチップも必要な自国の現状に大きなストレスを感じているのだ。「日本ではチップは不要だし、アメリカ以外の多くの国でもチップ不要なんだ」という男性の言葉には、日本での快適な体験が浮き彫りになる。
また、別の動画では、女性が「四六時中、日本のことしか考えられない」と語り、日本への強い思慕をあらわにする。さらに、ある男性は「日本から帰ってくるとさ、マジで落ち込むんだ」「こっちはマジで死ぬほどつまらない」と、やることが多く活気に満ちていた日本と自国の退屈な日常を比較し、憂鬱な気分に陥っている様子を見せた。
これらの反応に対し、フロリアン氏は自身も深く共感できると語る。日本旅行は単なる観光にとどまらず、価値観や人生そのものを変えてしまうほどの強烈な体験となりうる。その結果、多くの外国人が帰国後に自国とのギャップに苦しみ、強烈な「ジャパンロス」に陥ってしまう現象が起きているようだ。
動画の冒頭、フロリアン氏は「ストレスだらけだ」「日本から帰ってきてからずっと調子が悪い」と嘆く外国人のSNS投稿を紹介。しかし、これらの言葉は日本が嫌いという意味ではなく、「実は、逆の意味なんです」と切り出した。その真意は「日本が良すぎて、母国に帰ったら、人生がつらくなる」という、日本での体験が素晴らしすぎたことによるものだと説明する。
具体例として、日本から帰国したアメリカ人男性の動画を取り上げた。男性は自国のレストランでメニューを見て「これがストレスなんだよ」とこぼす。日本の安くて美味しい食事やチップが不要な文化に慣れてしまったため、高価でチップも必要な自国の現状に大きなストレスを感じているのだ。「日本ではチップは不要だし、アメリカ以外の多くの国でもチップ不要なんだ」という男性の言葉には、日本での快適な体験が浮き彫りになる。
また、別の動画では、女性が「四六時中、日本のことしか考えられない」と語り、日本への強い思慕をあらわにする。さらに、ある男性は「日本から帰ってくるとさ、マジで落ち込むんだ」「こっちはマジで死ぬほどつまらない」と、やることが多く活気に満ちていた日本と自国の退屈な日常を比較し、憂鬱な気分に陥っている様子を見せた。
これらの反応に対し、フロリアン氏は自身も深く共感できると語る。日本旅行は単なる観光にとどまらず、価値観や人生そのものを変えてしまうほどの強烈な体験となりうる。その結果、多くの外国人が帰国後に自国とのギャップに苦しみ、強烈な「ジャパンロス」に陥ってしまう現象が起きているようだ。
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