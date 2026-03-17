【ちいかわ】「Robert P.Miller」のTシャツシリーズより春の新商品登場！
ECショップ「Talking」において1937年創業の老舗ウェアブランドRobert P.Miller（ロバート ピー・ミラー）とTalkingのコラボレーションアイテムを発売。第一弾となる今回は、胸元にちいかわたちの刺繍ワッペンをあしらった特別仕様のアイテムだ。
＞＞＞『ちいかわ』Tシャツをチェック！（写真18点）
『ちいかわ』はイラストレーター・ナガノが描くX（旧Twitter）発の漫画作品。いつも一生懸命なちいかわと友達のハチワレ、うさぎなどの個性豊かなキャラクターたちが繰り広げる、楽しくて、切なくて、ちょっとハードな日々の物語。グッズ展開、コラボカフェ、企業コラボなど幅広く展開しており、講談社から書籍『ちいかわ なんかちいさくてかわいいやつ』が8巻まで発売中。
また、2022年4月よりTVアニメ『ちいかわ』がめざましテレビ（フジテレビ系列）にて放送中。
2026年夏より「映画ちいかわ 人魚の島のひみつ」が公開予定。
そんな『ちいかわ』がデザインされた特別仕様のアイテムが登場する。
Millerのシグネチャーでもあるパネルリブの素材で、長く愛され続けている定番のTシャツやユニセックスで幅広く着ていただけるビッグシルエットのポケットTシャツの2タイプをラインナップ。
カラーはちいかわ、ハチワレ、うさぎ、モモンガのキャラクターをそれぞれイメージした4カラー展開です。主張しすぎないワンポイントだからこそ、ちいかわたちをさりげなく楽しみながら普段のワードローブに自然と溶け込み、デイリーに取り入れやすいアイテムに仕上げました。肌に優しく触れる感覚で着心地が良く、お気に入りのキャラクターたちと一日中快適に過ごせるこの春夏のヘビロテアイテムです。
また、ちいかわたちのイラストが入ったオリジナルデザインのパッケージでお届けします。
『ちいかわ』デザインのTシャツで、春のお出かけに繰り出そう。
（C）nagano
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『ちいかわ』はイラストレーター・ナガノが描くX（旧Twitter）発の漫画作品。いつも一生懸命なちいかわと友達のハチワレ、うさぎなどの個性豊かなキャラクターたちが繰り広げる、楽しくて、切なくて、ちょっとハードな日々の物語。グッズ展開、コラボカフェ、企業コラボなど幅広く展開しており、講談社から書籍『ちいかわ なんかちいさくてかわいいやつ』が8巻まで発売中。
また、2022年4月よりTVアニメ『ちいかわ』がめざましテレビ（フジテレビ系列）にて放送中。
2026年夏より「映画ちいかわ 人魚の島のひみつ」が公開予定。
Millerのシグネチャーでもあるパネルリブの素材で、長く愛され続けている定番のTシャツやユニセックスで幅広く着ていただけるビッグシルエットのポケットTシャツの2タイプをラインナップ。
カラーはちいかわ、ハチワレ、うさぎ、モモンガのキャラクターをそれぞれイメージした4カラー展開です。主張しすぎないワンポイントだからこそ、ちいかわたちをさりげなく楽しみながら普段のワードローブに自然と溶け込み、デイリーに取り入れやすいアイテムに仕上げました。肌に優しく触れる感覚で着心地が良く、お気に入りのキャラクターたちと一日中快適に過ごせるこの春夏のヘビロテアイテムです。
また、ちいかわたちのイラストが入ったオリジナルデザインのパッケージでお届けします。
『ちいかわ』デザインのTシャツで、春のお出かけに繰り出そう。
（C）nagano
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