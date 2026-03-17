「10センチは外れている」物議の“誤審”を米レジェンドたちも糾弾　オルティス氏「あの球をストライクにしてはいけない」【WBC】

4回に死球を受け、表情を歪めるフリオ・ロドリゲス(C)Getty Images

現地時間3月15日に行われたワールド・ベースボール・クラシック（WBC）準決勝で、米国代表がドミニカ共和国を2-1で破り、決勝進出を決めた。だが、試合の結末は大きな議論を呼んでいる。9回裏二死三塁、ヘラルド・ペルドモが見逃し三振に倒れた最後の1球が「低すぎる」として物議を醸した。

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米スポーツ専門局『FOX Sports』は試合直後、球場の特設スタジオから判定を振り返った。実況は「本当にいい試合だっただけに、こういう形で終わるのはつらいね」とポツリ。MLB通算696本塁打を誇るアレックス・ロドリゲス氏は、「低めに4インチ（約10センチ）は外れている。こんな大きな試合が、ストライクではない球の判定で終わってしまうのはやはり残念だ」と首をかしげた。

同541本塁打で、ドミニカ共和国出身のデビッド・オルティス氏は「相手（米国の守護神メイソン・ミラー）は101マイル、102マイル（約163〜164キロ）を投げる投手だ。高めのゾーンでストライクを取られている中で、低い球までストライクとコールされたらゾーンが広がってしまう。あの球をストライクにしてはいけない」とピシャリ。判定の厳しさを糾弾した。