絵本『なまえのないねこ』、『せんろはつづく』などで知られる作家・絵本作家の竹下文子さんが亡くなったことを15日、竹下さんの作品を出版する株式会社 小峰書店が公式サイトで発表しました。69歳でした。

小峰書店は公式サイトで「作家・絵本作家の竹下文子さんが、3月10日にがんのため69歳でご逝去されました」と発表。

竹下さんについて「たくさんの心あたたまる物語を刊行され、3月11日には、たんぽぽの種を守る天使の小さなやさしさが広がっていく絵本『たんぽぽてんし』（岡田千晶さん絵）を刊行されたばかりでした」と、新たな絵本を発売した矢先のことだったとコメントしました。

そして、「これからも、竹下さんの作品に込められたやさしさ・あたたかさを、読者のみなさまへ大切に届けていきたいと思います。心よりご冥福をお祈りいたします」とつづりました。

葬儀は近親者のみで家族葬にて執り行われたということです。

小峰書店によると、竹下さんは1957年福岡県生まれ。東京学芸大学を卒業。著書は200冊以上にのぼるといいます。代表作に『なまえのないねこ』や、夫で絵本作家の鈴木まもるさんとの共著『せんろはつづく』、『黒ねこサンゴロウ』シリーズ、『ピン・ポン・バス』などがあり、2人の共著は70冊以上になるということです。