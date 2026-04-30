ネタ系コスプレイヤーとして活動する「バーロー」さんが2026年4月27日、離婚を報告し、ネットの注目を集めている。結婚式の夜に「部屋に無言で離婚届がバーンと置かれてまして」バーローさんは、ホラー映画『13日の金曜日』シリーズに登場する殺人鬼「ジェイソン」のコスプレや筋肉を活かした名画コスプレなど、「ネタ系」のコスプレで人気を集めるコスプレイヤーだ。ロックバンド「月極フラッフィーズ555」のメンバーとしても活動