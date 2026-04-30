銀行の行員が、顧客の氏名などを含む銀行内部の映像をSNSに投稿して拡散し、銀行が謝罪する事態となった。SNS上で拡散している動画は、福岡市に本社がある西日本シティ銀行の支店とみられる室内で撮影されていて、若い女性がスマートフォンのカメラを使って、他の職員や行内のホワイトボード、パソコンの画面あどを撮影している様子が映っている。ホワイトボードには「業務目標」「新規開拓5件」などの文字や、個人の氏名、融資金