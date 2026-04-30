東京・福生市で29日、44歳の男が自宅の前にいた少年をハンマーで殴るなどして一時自宅に立てこもり、その後逃走した事件で、警視庁は男を殺人未遂の疑いで公開手配しました。公開手配されたのは、東京・福生市の職業不詳、高林輝行容疑者です。警視庁によりますと、高林容疑者は29日午前、自宅の前にいた17歳の少年をハンマーで殴り、殺害しようとした疑いがもたれています。また、高林容疑者は通報を受け駆けつけた警察官らにサバ