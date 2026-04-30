あの「学研の学習」が、16年ぶりに帰ってきます。しかも復刊第1弾の主役は、なんと“はにわ”。懐かしさで胸がきゅっとなるかと思いきや、古墳時代まで一気にさかのぼっての再スタートです。株式会社Gakkenは4月28日、「学研の学習」の復刊を発表しました。あわせて、7月9日に発売予定の「学研の学習 はにわの大国宝展」の予約販売を開始しています。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】戦後まもない1946年に創