元放送作家の鈴木おさむさんが、体調不良で旅行を中止したことを報告し、心配の声が上がっている。鈴木さんは２９日、自身のＸ（旧ツイッター）を更新。「完全に胃腸炎。昨晩はちょっと寝ると、寝ながら嘔吐（おうと）してしまうので、寝れず。ほぼ睡眠ない状態」と、具合が悪い状況を説明。「熱は昨晩より下がったけど、今、胃の中になにもないはずなのに、また、嘔吐。こんなにしんどいの？今日出発の旅行は、一旦中止。