宗教団体「エホバの証人」信者の男性が、教義により輸血を受け入れないことを理由に、前立腺がんの手術を断られたのは差別的だとして、名古屋市立大に330万円の慰謝料を求め名古屋地裁に提訴していたことが30日、分かった。1月28日付。大津地裁でも、信者の女性が輸血なしでの白内障手術を断られたとして、同様の訴訟を起こしている。男性の訴状によると、2024年8月、前立腺がんの疑いで名市大病院を受診。輸血を受け入れない