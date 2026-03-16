村上信五、「AIシンゴ」運用で大赤字告白「あいつの飯代、めちゃめちゃ高いよ」
ポッドキャスト番組のパーソナリティたちが集結する国内初のイベント『JAPAN PODCAST FESTIVAL 2026』が、3月14日・15日の2日間にわたり、東京赤坂サカス広場にて開催された。SUPER EIGHTの村上信五が、「AIシンゴ」運用の裏側を告白した。
【写真】台車で運ばれるバーチャルタレント「AIシンゴ」
「ポッドキャスト」とは、インターネットで配信される音声コンテンツで様々なジャンルの番組をストリーミングやダウンロードで楽しむことができる。近年急速な盛り上がりを見せており、ライフスタイルの一部として定着するほどの人気を博している。
『JAPAN PODCAST FESTIVAL 2026』では期間中、約30番組のパーソナリティたちが「公開収録ステージイベント」を行い、詰めかけたファンとの交流を深めた。最終日となった15日には14の「公開収録ステージイベント」が行われた。
謎めいた才能たちにスポットライトを当て、仲間とともに発掘していくサークル型ラジオ番組『UMP〜未確認人物倶楽部〜』（interfm／Spotify）の「公開収録ステージイベント」では、エンタメ業界に深くかかわる明石ガクトと福田淳が番組ナビゲーターを務め、SUPER EIGHTの村上信五、俳優の南果歩らをゲストに招いてトークを行った。
村上はステージに登場すると「JAPAN PODCAST FESTIVAL 2026という大きなステージに呼んでいただきましたが、俺、ポッドキャストやってないですよ」と告げ笑いを誘った。トークでは、会社を設立し自身をモデルにしたバーチャルタレント「AIシンゴ」を運用する村上に、「稼ぎが2倍になったのでは？」との質問が飛んだ。村上は「おかげさまで大赤字ですよ！」と告白。世界情勢の変化によるエネルギー価格の急騰などもあり、「あいつの飯代、めちゃめちゃ高いよ。めっちゃ食うもん」などと軽快なトークで会場を沸かせた。
南は新刊エッセイ『還暦スマイル 〜人生を笑顔で生きるために必要なこと』を手にステージに上がった。南は「信五くんが還暦に至るまで、私の失敗だらけの人生がお役に立てればなと思って」と軽快なトークで笑いを誘い、「40代、50代を過ごしてきて、無事に還暦を迎え、2ヶ月かけて書きました！」と同書の完成を観衆に報告していた。
2日間に渡り開催された祭典では、普段はリスナーの反響や様子を生で感じることができないパーソナリティたちも公開収録ステージイベントを満喫した様子。各イベントで収録された番組は、それぞれのプラットフォームで順次配信されアーカイブもされていく。急速な盛り上がりを見せるポッドキャストが今後どのような進化を遂げ、さらにどんな展開を生み出していくのか注目される。
【写真】台車で運ばれるバーチャルタレント「AIシンゴ」
「ポッドキャスト」とは、インターネットで配信される音声コンテンツで様々なジャンルの番組をストリーミングやダウンロードで楽しむことができる。近年急速な盛り上がりを見せており、ライフスタイルの一部として定着するほどの人気を博している。
謎めいた才能たちにスポットライトを当て、仲間とともに発掘していくサークル型ラジオ番組『UMP〜未確認人物倶楽部〜』（interfm／Spotify）の「公開収録ステージイベント」では、エンタメ業界に深くかかわる明石ガクトと福田淳が番組ナビゲーターを務め、SUPER EIGHTの村上信五、俳優の南果歩らをゲストに招いてトークを行った。
村上はステージに登場すると「JAPAN PODCAST FESTIVAL 2026という大きなステージに呼んでいただきましたが、俺、ポッドキャストやってないですよ」と告げ笑いを誘った。トークでは、会社を設立し自身をモデルにしたバーチャルタレント「AIシンゴ」を運用する村上に、「稼ぎが2倍になったのでは？」との質問が飛んだ。村上は「おかげさまで大赤字ですよ！」と告白。世界情勢の変化によるエネルギー価格の急騰などもあり、「あいつの飯代、めちゃめちゃ高いよ。めっちゃ食うもん」などと軽快なトークで会場を沸かせた。
南は新刊エッセイ『還暦スマイル 〜人生を笑顔で生きるために必要なこと』を手にステージに上がった。南は「信五くんが還暦に至るまで、私の失敗だらけの人生がお役に立てればなと思って」と軽快なトークで笑いを誘い、「40代、50代を過ごしてきて、無事に還暦を迎え、2ヶ月かけて書きました！」と同書の完成を観衆に報告していた。
2日間に渡り開催された祭典では、普段はリスナーの反響や様子を生で感じることができないパーソナリティたちも公開収録ステージイベントを満喫した様子。各イベントで収録された番組は、それぞれのプラットフォームで順次配信されアーカイブもされていく。急速な盛り上がりを見せるポッドキャストが今後どのような進化を遂げ、さらにどんな展開を生み出していくのか注目される。