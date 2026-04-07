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「月曜から夜ふかし」　街頭インタビューに登場した男性の正体に驚き

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 6日の「月曜から夜ふかし」では、さまざまな職業の人にインタビューした
  • ある男性が「ビッグダディ」と呼ばれていると明かすと、林下清志だと即答
  • まさかの林下氏の登場に、スタジオの村上信五は「えっ...えー!?」と驚いた
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