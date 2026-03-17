3月16日、マツコ・デラックスと「SUPER EIGHT」の村上信五がMCを務めるバラエティ番組『月曜から夜ふかし』（日本テレビ系）が放送された。マツコは番組を欠席したが、その影響を感じる視聴者もいたようだ。マツコは2月9日の情報番組『5時に夢中！』（TOKYO MX）に電話で出演した際、首の緊急手術を受け、入院中であることを明かした。今回の収録は、村上ひとりでおこなわれた。「『夜ふかし』は2月9日から約1カ月放送がなく、