マツコ・デラックスが3月30日放送の『5時に夢中!』（TOKYO MX）を欠席。これで8週連続、約2カ月という長期離脱となったことが話題となっている。「この日、番組冒頭でMCの大島由香里さんが『本日、マツコさんがお休みのため、助っ人としてダイアナ・エクストラバガンザさん、ミッツ・マングローブさんにお越しいただきました』と説明しました。マツコさんの“盟友”でもある2人の女装家が代打出演し、レギュラーの若林史江氏とと