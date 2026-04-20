村上信五（SUPER EIGHT）とマツコ・デラックスが出演する日本テレビ系『月曜から夜ふかし』（毎週月曜後10：00）が、最新回（27日放送分）から動画配信サービス「Netflix」で見逃し配信されることが決定した。【写真】約20年前の特集記事で持っていたものを手にポーズを決めた村上信五同局のレギュラーバラエティーで、Netflixで見逃し配信されるのは『Golden SixTONES』に続き、2番組目となる。海外の視聴者より寄せられた