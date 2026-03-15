楽天先発・古謝は6回4失点と課題残す

パ・リーグ球団のオープン戦が15日、5試合行われ、ソフトバンクは0-5でDeNAに敗れた。先発のカーター・スチュワート・ジュニア投手は、3回までパーフェクトに抑えるなど6回4安打無失点の好投を見せた。しかし0-0で迎えた8回、2番手の稲川竜汰投手が野村勇内野手の失策により先制を許すと、代わった津森宥紀投手も満塁弾を浴びて突き放された。打線はわずか2安打と沈黙し、最後まで反撃できなかった。

楽天は0-4で中日に敗戦した。先発の古謝樹投手は初回を3者凡退に抑えたが、2回に無死満塁から先制を許すと、6回にはミゲル・サノー内野手に2ランを浴びるなど、6回4失点（自責点3）と課題を残した。救援陣ではドラフト6位ルーキーの九谷瑠投手が1イニングを8球で抑える好投を披露。打線は相手投手陣を攻略できず、9回まで無得点に終わった。

オリックスはヤクルトに3-3で引き分けた。先発の田嶋大樹投手は2回に4連打を浴びて3点を失ったが、その後は立ち直り4回3失点で降板。打線は5回、麦谷祐介外野手の安打を足掛かりに、来田涼斗外野手と太田椋内野手の連続適時打で1点差に迫ると、6回に併殺打の間に同点とした。2番手の高島泰都投手が4イニング無失点と力投したが、勝ち越しには至らなかった。

西武はロッテに5-4で勝利した。初回にアレクサンダー・カナリオ外野手の適時打で先制し、逆転を許した後の3回には長谷川信哉外野手の1号ソロで同点。その後も林安可外野手の勝ち越し打などで加点した。ロッテは高部瑛斗外野手や西川史礁外野手の適時打で食い下がったが、西武は7回に外崎修汰内野手が勝ち越し打を放ち、9回を糸川亮太投手が締めた。

日本ハムは巨人に1-8で敗れた。先発の有原航平投手は3回に2点を失うと、4回、5回にも本塁打を浴びるなど5回1/3回を5失点と崩れた。打線は水谷瞬外野手や矢澤宏太投手が2安打を放つなど計11安打を記録したが、7回の進藤勇也捕手の1号ソロによる1点のみに抑えられた。（「パ・リーグ インサイト」編集部）



（記事提供：パ・リーグ インサイト）