WBC・日本―ベネズエラ戦

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は14日（日本時間15日）、米マイアミのローンデポ・パークで行われた準々決勝で日本代表「侍ジャパン」がベネズエラに5-8で敗れた。6大会目で初めて4強に辿りつけず、屈辱の敗退。試合後、侍ナインは失意に暮れた。大谷翔平投手は初回に今大会3号となる先頭打者弾を放ったが、3打数1安打1打点の奮闘実らず。2度目のWBC出場は無念の結末となった。

時計は深夜0時を過ぎていた。6大会連続のベスト4を目指して戦った舞台。しかし、井端ジャパンに待っていた現実は厳しいものだった。

3点を追う9回2死で打席に入ったのは大谷。打ち上げた打球は遊撃手がキャッチした。ベネズエラが優勝したかのようなお祭り騒ぎの中、淡々とベンチへ引き揚げた。多くの選手は呆然とグラウンドの様子を見つめ、近藤健介は頭を抱えていた。目にはうっすら涙が浮かんでいた。その後、侍ナインはグラウンドに整列したが、大谷の姿はなかった。

大谷が日本に力をもたらした。初回、先発・山本由伸が先頭打者弾を被弾した直後、お返しとばかりに先頭打者弾を見舞った。その後、鈴木誠也が二盗を試みた際に右膝を負傷。1点を追う3回に同点を追いつき、なお1死二、三塁で鈴木の代わりに出場した森下翔太が勝ち越し3ランを放った。ただ、5、6回にベネズエラの一発攻勢に屈して試合をひっくり返された。反撃及ばず、マイアミに散った。

2大会連続出場となった大谷は1次ラウンド初戦の台湾戦で満塁弾、続く韓国戦で同点弾を放つなど、グラウンド内外でチームを牽引。2年連続ワールドシリーズ優勝を引っ提げ、WBC連覇を狙ったが、無念の結末となった。



（THE ANSWER編集部）