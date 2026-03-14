3月14日、中京競馬場で行われた第3R・3歳未勝利（ダ1900m）で、アドマイヤマーズ産駒のアビラーシャが内から抜け出して快勝。セレクトセール出身の良血馬が待望の初勝利を飾った。

1着 アビラーシャ

浜中俊騎手

「いいポジションが取れました。楽なペースで追走出来ましたし、キックバックも平気でした。成長とともに良くなってくる馬だと思います」

レース結果、詳細は下記のとおり。

3月14日、中京競馬場で行われた3R・3歳未勝利（ダ1900m）は、浜中俊騎乗の4番人気、アビラーシャ（牡3・栗東・武幸四郎）が快勝した。1馬身差の2着に1番人気のミスターエメラルド（牡3・栗東・中村直也）、3着にマーゴットバディ（せん3・栗東・石坂公一）が入った。勝ちタイムは2:03.2（良）。

2番人気で高杉吏麒騎乗、レッドフロイデ（牡3・栗東・大久保龍志）は、5着敗退。

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3歳未勝利・アビラーシャと浜中俊騎手

2024年セレクトセールで8400万円（税別）

浜中俊騎乗の4番人気、アビラーシャが嬉しい初勝利を飾った。レースでは最内枠を活かしたロスのないレース運びで、直線でもラチ沿いから抜け出した。同馬は2024年セレクトセールで8400万円で落札されていた。

アビラーシャ 3戦1勝

（牡3・栗東・武幸四郎）

父：アドマイヤマーズ

母：サンカルパ2

母父：True Cause

馬主：インゼルレーシング

生産者：ノーザンファーム