電話・インターネット発売50周年に合わせ14日にスタート

日本中央競馬会「JRA」は14日、グリーンチャンネルで放送している「中央競馬全レース中継」の無料ネットライブ配信を始めた。JRAのYouTube公式チャンネルでも視聴可能だが、コメント欄が開放されており、ファンから様々な声が上がっている。

電話・インターネット発売50周年の節目に合わせ、グリーンチャンネルが無料配信に。グリーンチャンネルwebの「無料版」、YouTubeのJRA公式チャンネル、JRAアプリの3つのプラットフォームで視聴可能だが、注目が集まったのがYouTubeだ。

画面下部のコメント欄が開放されており、ファンの書き込みが可能になっている。スポーツの側面も強いとはいえ、ギャンブルでもあり、的中しなかった購入者からの不適切なコメントも危惧されている。

Xには、「コメント欄は無くていい気しますね！ 批判とかそんなん目につくとだるい」「JRAの公式配信、コメント欄は閉鎖でいいと思うんだけど何でわざわざ開けてるんだろ」といった声や、「思ったより荒れてないな もっと魑魅魍魎だと覚悟してたけど」「コメント見るのが面白いときもあるから困る」などのコメントもあった。



（THE ANSWER編集部）