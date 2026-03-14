お笑いコンビ、ブラックマヨネーズがＭＣを務めるカンテレ「ウラマヨ！」が１４日、放送され、ＮＩＳＡを巡る「お得情報研究家」の言葉に出演者が喝采を送った。

番組では、「物価高に負けない 今知るべきお金の知識大公開」として特集した。“お得情報研究家”として出演したまめさんはＮＩＳＡについて聞かれ、「ＮＩＳＡはまったくやる気がなくて。なんでかと言うと、ＮＩＳＡは余剰資金で長い期間やったほうが損するリスク減らせるんですよ。そんなお金あるんやったら絶対遊んだほうがいいんですよ」と持論を展開した。

ブラマヨ小杉は「髪形もカイジみたいに見えてきた」と賭博を描いた人気漫画に例えた。他の共演者から「深い」との声もあった。

まめさんは「貯金して、年金おさめて、さらに生命保険。その上ＮＩＳＡまでやったら遊ぶお金が全然ない。若者ほど体力も時間もあるんだし、遊びに使ったほうが絶対いい！人生が豊かになる」と訴えた。ブラマヨ吉田が「でもＮＩＳＡにお金入れてたら、１年分の節約分が１日で上がる可能性もありますよね？」と投資のリターンがあるとツッコんだ。まめさんは「先の話じゃないですか。やっぱ将来増えてる１００万円より今日使える１円を大事にする」と返し、小杉は手を叩いて「確かにね」と応じた。