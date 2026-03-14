平祐奈×山口紗弥加W主演 、共演に杢代和人が続投！「物産展の女～高崎編～」待望の第２弾が決定！物語の舞台は高崎へ！

「物産展の女」が帰ってくる！

待望の第2弾が放送決定！

平祐奈×山口紗弥加W主演 、共演に杢代和人が続投！

Ⓒ「物産展の女～高崎編～」製作委員会

物語の舞台は高崎へ！

Ⓒ「物産展の女～高崎編～」製作委員会

テレ東では、ドラマチューズ！「物産展の女～高崎編～」（2026年3月31日(火)深夜24時30分～25時00分）を放送することが決定しました。2025年1月に桑野一弘による同名小説を実写化した「物産展の女～宮崎編～」が放送されると、宮崎に魅了された人や続編を求める声が続出！そんな「物産展の女」が高崎編として帰ってきました！物産展開催のため“見つける”を生業とする食品バイヤーという職業にスポットを当て、物産展開催の裏側で繰り広げられる知られざるヒューマンドラマをお届けします。

一波乱ありながらも宮崎物産展を無事に乗り越えた春花たちが次に開催するのは群馬物産展！

ところが開催を目前に、出店予定だった高崎パスタの店から出店拒否の連絡が…！

市長から代替となる店舗を聞き、交渉するも、一筋縄では行かず…。

果たして無事に群馬物産展を開催することができるのか！？

前作に引き続き、平祐奈×山口紗弥加W主演、共演に杢代和人が続投！

食べ歩きは食品バイヤーの基本！群馬物産展開催に向けてガムシャラに頑張る食品バイヤー蓮見春花（はすみはるか）を演じるのは、平祐奈。「食べなくてもわかる」が口癖の伝説の凄腕カリスマバイヤーである御厨京子（みくりやきょうこ）を演じるのは、山口紗弥加。そして宮崎物産展を経て少しだけ成長した春花の後輩・高城稔（たかしろみのる）役にはダンスボーカルユニット「原因は自分にある。」としても活動中の杢代和人。宮崎編に引き続き、３人の出演続投が決定！

本作は、「群馬県高崎市」の全面協力の元、全編高崎ロケが実現しました。高崎市の観光名所や高崎パスタをはじめとするたくさんの高崎名物が登場。地元こだわりの「逸品グルメ」にもご注目ください！

さらに高崎出身のゲストも登場…！？続報をお楽しみに！

≪出演者コメント≫

■平祐奈 ／ 蓮見春花役

Ⓒ「物産展の女～高崎編～」製作委員会

【コメント】

きましたー！！念願の第2弾！

宮崎につづき、高崎のみなさまありがとうございます！！

今回も物産展の女こと御厨さんが魅力的な街にぶいぶい引っ張っていって下さり私と高城くんも前回より少しは成長した姿をお届けできるのではないかと思います！

高崎グルメをたっぷり堪能しちゃいました！ぜひ！！今年度を共においしく締めくくりましょう！

■山口紗弥加 ／ 御厨京子役

Ⓒ「物産展の女～高崎編～」製作委員会

【コメント】

続編万歳！

嬉しくって思わず小躍りしました。

一年ぶりの再会は釤衣装合わせ釤という名の、ただただ幸せな同窓会に終わり、もはや親戚のような人たちとの旅行気分で赴いた次なる目的地は、群馬県高崎市。

前回お世話になった宮崎県同様、すてきな出会いが盛りだくさんの撮影となりました。

土地が人をつくり、人が土地を育む――といいますが、スペシャルゲストとしてご出演いただいた高崎市長・富岡賢治さんの大らかでチャーミングなお人柄に、秒で恋をしたのは言うまでもありません。

「物産展の女」第2弾・高崎編！

人に癒やされ、グルメで腹の虫を鳴らしてください。きっと、どこかへ旅に出たくなるはずです。

■杢代和人 ／ 高城稔役

Ⓒ「物産展の女～高崎編～」製作委員会

【コメント】

「物産展の女」の続編のお話を頂いた時は本当に嬉しくて、思わず声が出ました！

シリーズ化される作品に出演する事が、俳優業を始めた頃からの目標だったので、また一つ叶える事ができて嬉しいです。

今回の「物産展の女」の舞台は群馬県高崎市。高崎の魅力をたくさん詰め込んでいます。更にパワーアップした3人の掛け合いもお楽しみください！！

≪原作コメント≫

■桑野一弘

Ⓒ桑野一弘／KADOKAWA

前回のドラマを視聴した後、こんな感想を漏らしたことを覚えています。

「もっともっと、このキャラクターたちのことが知りたい！ ずっと、その活躍を見ていたい！」

すでに原作の世界を飛び越えて、御厨たちはさらなる飛躍を遂げています。

第2弾でも画面狭しと駆け回り、“地元の隠れた逸品”を私たちの元に届けてくれることまちがいありません。

今度の舞台は、群馬県高崎市。

どんな美味しいグルメが待っているのか。

想像を膨らませて、お腹はへこませて、皆さんと一緒に放送日を待ちたいと思います。

ともあれ、おかえりなさい、ドラマ「物産展の女」！

≪スタッフコメント≫

■プロデューサー：千葉貴也（テレビ東京）

皆様の応援のおかげで、待望の第2弾をお届けできることになりました。今回の舞台は“パスタの街”群馬県高崎市！東京駅から1時間もかからず行けるのに、実は知らないことばかりで魅力がたっぷり詰まった街です。

平さん、山口さん、杢代さん、最高のチームが再集結し、名物「高崎パスタ」に挑みます。食品バイヤーの奮闘や、名店の味を受け継ぐ親子の葛藤を描く深い人間ドラマとなっております。ぜひご期待ください！

≪イントロダクション≫

銀座の老舗百貨店の食品バイヤーである春花（平祐奈）と高城（杢代和人）は、一カ月後に開催される群馬物産展に向けて高崎パスタの名店「ウィンディ」と出店交渉中。だが店を継いだ娘・秋穂に「父の約束は無効」と断られてしまう。突然店を任され、レシピもないまま父の味の再現に苦悩する秋穂。そこに現れた伝説のバイヤー・御厨（山口紗弥加）は、あることに気が付き…？高崎小麦が親子の絆を繋ぐ！？空腹必至の極上グルメお仕事ドラマ第2弾！

第１弾の再配信が決定！

本作の放送を記念して、2025年1月に放送した「物産展の女～宮崎編～」の期間限定再配信が、高崎編放送終了後より行うことが決定いたしました。

＜配信スケジュール＞

４月１日（水）～４月２８日（火）

配信先：広告付き無料配信サービス「ネットもテレ東」(テレ東 HP、TVer、Lemino)にて見逃し配信

≪番組概要≫

【タイトル】 ドラマチューズ！「物産展の女～高崎編～」

【放送日時】 2026年3月31日(火) 深夜24時30分～25時00分 全1話

【放送局】 テレビ東京、テレビせとうち、テレビ北海道

【配信】 各話放送終了後から、動画配信サービス「U-NEXT」「TELASA」「J:COM STREAM」「milplus」「Prime Video」 にて順次見放題配信

▶U-NEXT：https://t.unext.jp/r/tv-tokyo_pr

▶TELASA：https://www.telasa.jp/unlimited

▶J:COM STREAM：https://linkvod.myjcom.jp/

▶milplus：https://front.milplus.jp/top/navi/svod

▶Prime Video：https://www.amazon.co.jp/gp/video/storefront/

*作品の視聴には会員登録が必要です。（Amazonプライムについて詳しくはamazon.co.jp/primeへ）

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広告付き無料配信サービス「TVer」などで見逃し配信

★見逃しを防ぐ便利な「お気に入り登録」をお願いします★

▶TVer：https://tver.jp/series/srap66rtet

▶テレ東HP(ネットもテレ東)：https://video.tv-tokyo.co.jp

▶Lemino：https://lemino.docomo.ne.jp/

【主演】 平祐奈、山口紗弥加

【出演】 杢代和人

【原作】 桑野一弘『物産展の女』(メディアワークス文庫／KADOKAWA刊)

【監督・脚本】 石井聡一

【プロデューサー】 千葉貴也（テレビ東京）、阿部真士（PROTX）、庄司知美（PROTX）、平部隆明（ユニオン映画）

【協力プロデューサー】 滝本聖一（テレビ東京ダイレクト）、藤森幸穂（テレビ東京メディアネット）、左東良太（PROTX）

【特別協力】 高崎市

【制作】 テレビ東京 PROTX

【制作協力】 ユニオン映画

【製作著作】 「物産展の女～高崎編～」製作委員会

【公式HP】 https://www.tv-tokyo.co.jp/bussanten_takasaki/

【公式X】 https://x.com/bussanten_tx