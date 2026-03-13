複数の美容外科手術を公表している人気ＹｏｕＴｕｂｅｒのヒカルが１３日、Ｘを更新。渡米したものの、「入国審査でパスポートとの顔が違いすぎるという理由で、別室に連れて行かれ」たことを明かした。

ヒカルは２０２４年夏、顔をシャープにしたり、小顔にする美容外科手術をしたことを同年１０月のＹｏｕＴｕｂｅで公表。脂肪吸引や糸リフトなどで、ほかにも顎にボトックスを打ったり、様々な施術を受けたと説明していた。

３月１２日夜にアメリカに向かうことを予告しており、１３日には「アメリカへの入国審査でパスポートとの顔が違いすぎるという理由で、別室に連れて行かれて、そこからスマホ封印されて２時間近く入国できなかった」「なんとか突破できて安堵」と報告。最近、ストレスを感じることが多いと明かし、「階段から落ちて 女体化して 顔が違うといわれて お金では安心を買えないことを学んだ 平穏が欲しい」などとつづった。

今回の投稿には「災難でしたね」「大変でしたね！無事で良かったです」「悪夢のようでしたね」「カッコよくなりすぎて、パスポート審査ひっかかるとは」などの声が寄せられている。