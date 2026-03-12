この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

柴犬のチューが止まらなくなる【魔法】を発見した飼い主！「百発百中」の秘技にメロメロ

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「柴犬まめたろう」が、「【秘技】柴犬が絶対チューしてくれる方法を伝授します！」と題した動画を公開しました。飼い主の父ちゃんが編み出した、柴犬のまめたろうくんから「絶対チューしてもらえる」という秘技を紹介。父ちゃんの口の動きを見た、まめたろうくんの愛らしい反応が収められています。



ベッドの上でくつろぐ、まめたろうくんの隣に座る父ちゃん。早速「柴犬に絶対チューしてもらえる方法」を実践します。その方法とは、柴犬の前で父ちゃん自身が口をペロンペロンと舐める動きを見せること。大切なコツは「真剣な顔をする」ことだといいます。



父ちゃんが真剣な表情で口を動かすと、それを見ていたまめたろうくんも、つられたように舌をペロリ。父ちゃんが動きを続けると、まめたろうくんはゆっくりと顔を寄せ、父ちゃんの頬に優しく舐めてくれました。作戦が見事に成功し、満面の笑みを浮かべる父ちゃん。この方法は「百発百中」とのことで、その後も何度も成功させていました。



キスをしてくれるたびに、父ちゃんは「よしよしよし！」と、まるでムツゴロウさんのようにまめたろうくんを褒め称えます。撫でられて気持ちよさそうなまめたろうくんは、目を細めて歯を見せ、まるで笑っているかのような表情に。しかし、このコミュニケーションも度が過ぎるのは禁物のようで、「あんまりやると嫌がられます」との注意点が。最後は少し飽きてしまったのか、すっと立ち上がってその場を離れようとするまめたろうくんなのでした。飼い主と愛犬の微笑ましいやりとりに、癒やされること間違いなしです。