YouTubeチャンネル「柴犬まめたろう」が、「【秘技】柴犬が絶対チューしてくれる方法を伝授します！」と題した動画を公開しました。飼い主の父ちゃんが編み出した、柴犬のまめたろうくんから「絶対チューしてもらえる」という秘技を紹介。父ちゃんの口の動きを見た、まめたろうくんの愛らしい反応が収められています。

ベッドの上でくつろぐ、まめたろうくんの隣に座る父ちゃん。早速「柴犬に絶対チューしてもらえる方法」を実践します。その方法とは、柴犬の前で父ちゃん自身が口をペロンペロンと舐める動きを見せること。大切なコツは「真剣な顔をする」ことだといいます。

父ちゃんが真剣な表情で口を動かすと、それを見ていたまめたろうくんも、つられたように舌をペロリ。父ちゃんが動きを続けると、まめたろうくんはゆっくりと顔を寄せ、父ちゃんの頬に優しく舐めてくれました。作戦が見事に成功し、満面の笑みを浮かべる父ちゃん。この方法は「百発百中」とのことで、その後も何度も成功させていました。

キスをしてくれるたびに、父ちゃんは「よしよしよし！」と、まるでムツゴロウさんのようにまめたろうくんを褒め称えます。撫でられて気持ちよさそうなまめたろうくんは、目を細めて歯を見せ、まるで笑っているかのような表情に。しかし、このコミュニケーションも度が過ぎるのは禁物のようで、「あんまりやると嫌がられます」との注意点が。最後は少し飽きてしまったのか、すっと立ち上がってその場を離れようとするまめたろうくんなのでした。飼い主と愛犬の微笑ましいやりとりに、癒やされること間違いなしです。

YouTubeの動画内容

00:09

秘技！絶対チューしてもらう方法
00:25

ついに成功！父ちゃんに熱烈なキス
01:38

ムツゴロウさんばりに褒めてもらう
02:39

やりすぎ注意？嫌がって立ち去るまめたろう

