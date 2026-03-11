15日にドミニカ共和国―ベネズエラの敗者と対戦

野球日本代表「侍ジャパン」は11日、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の準々決勝以降が開催される米フロリダ州マイアミに到着した。日本は14日（日本時間15日）にドミニカ共和国ーベネズエラ戦の敗者と激突する。

侍ジャパンは10日のチェコ戦に9-0で快勝。試合後に東京ドームから羽田空港に向かい、チャーター機で移動していた。選手が姿をみせたのは午前3時46分頃という時間帯だったが、マイアミの空港には日本国旗を手にしたファンも待ち受けていた。また、侍ジャパンが乗車するバスを先導するためか、5台の白バイと屈強そうな警官の姿もあった。

長時間フライトでやや疲れた表情の選手もいた。大谷翔平投手は黒の半袖Tシャツに、ベージュのキャップを後ろ向きにかぶるお馴染みスタイル。首には自身がアンバサダーを務める「Beats」のヘッドフォンをかけていた。隣には警官がガードするようについていた。2台のバスに分かれて乗車し、宿舎へと向かった。

日本は1次ラウンドC組を4戦全勝で1位通過。同2位は韓国代表だった。2023年大会からの連覇を狙う侍ジャパンは、コンディションを整えてローンデポ・パークでの決戦に臨む。（Full-Count編集部）