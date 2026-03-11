この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

意外と知らない赤ちゃんの夜泣きの原因。「緊張している子が多い」ってどういうこと？専門家が教える身体的なサインとは

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

お口と姿勢の専門家まい先生が、YouTubeチャンネル「まい先生の天才保育チャンネル」で「【夜泣きが止まらない】寝つきが悪い本当の原因と今すぐできる対処法」と題した動画を公開した。多くの親を悩ませる赤ちゃんの夜泣きや寝つきの悪さについて、その共通点が精神的なものではなく「身体的な緊張」にあると解説した。



動画ではまず、抱っこで寝かしつけても「秒で起きちゃった」といった経験を持つ親の悩みに触れ、夜泣きや寝つきが悪い子の共通点について問いを立てる。まい先生は、その共通点として「結論：緊張している子が多い」と断言。ただし、これは気持ちの問題ではなく、身体そのものが緊張している状態を指すという。



具体的には、「のけぞったり」「力が入っていたり」「フワッと寝ていないなという感じの子」など、うまく脱力できていない状態がそのサインであると説明。まい先生によると、睡眠には脳と神経、そして呼吸が深く関わっており、身体が緊張状態にあると自律神経のうち「交感神経」が優位になってしまう。



交感神経は「興奮・戦闘モード・恐怖」といった状況で働き、心拍数が上がって身体が固まる反応を引き起こす。この状態ではリラックスできず、呼吸も浅く速くなるため、質の良い睡眠にはつながらない。この身体の緊張と交感神経の働きの悪循環が、夜泣きや寝つきの悪さを引き起こしているというのだ。



この問題を解決するためには、赤ちゃんをリラックスさせることが重要になる。まい先生は、抱き方や寝かせ方を見直すことを提案。さらに、親自身の精神状態も赤ちゃんに影響を与えると指摘する。「お母さんが気張って頑張っているとそれが赤ちゃんに伝わってしまって」子どもを緊張させてしまうことがあるため、親自身が「穏やかにほがらかに」「フワッと力を抜く」ことも大切だと語った。



赤ちゃんの夜泣きや寝つきの悪さは、単なるぐずりではなく、身体が「緊張」しているサインかもしれない。今回の解説は、赤ちゃんの身体の状態を観察する新たな視点だけでなく、親自身の心のあり方を見直すきっかけも与えてくれるだろう。