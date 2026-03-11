「ここまでして持ってかれたらもうお手上げ」100均の雨の日あるある予防シール

ダイソーをパトロール中、雨の日の傘トラブルをユーモアで予防してくれる便利なシールを発見。圧を感じるデザインで盗難や取り違えを抑止。シール自体は薄くて丈夫なうえに細い柄にも貼りやすく、ベタつきもないので使いやすいのが魅力です。これ以上にない強い意志をアピールできる商品なので、この機会に要チェックです！

【詳細】他の記事はこちら

商品情報

商品名：傘デコレーションシール（めじるし1）

価格：￥110（税込）

内容量：1シート

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480833859

これで持っていかれたらもうお手上げ！ダイソーのアイデアグッズをチェック

雨の日にありがちなプチストレスといえば、コンビニやお店の傘立てに置いた傘が分からなくなったり、気づいたら誰かに持っていかれてしまう“傘トラブル”。そんな「雨の日あるある」をユニークに予防してくれるアイテムをダイソーで見つけました。それがこの『傘デコレーションシール（めじるし1）』です。

このシール、ただの目印シールではなく、ちょっとしたメッセージ性があるのが特徴。傘に貼ることで「これは自分の傘です！」という強い意志をさりげなくアピールできます。思わずクスっと笑ってしまうようなデザインなので、見る人の印象にも残りやすく、傘が人と被りにくくなるのも嬉しいポイントです。

ベタつかずに使いやすい！ダイソーの『傘デコレーションシール（めじるし1）』

実際に手に取ってみると、シールは薄めの作りですが、しっかりとした素材で意外と頑丈。粘着力も十分で、貼った後にベタベタした感じが残らないのも好印象でした。さらに、シールの形やサイズが工夫されていて、細い傘の柄に貼ってもはがれにくいのが便利。傘の持ち手部分にも自然にフィットします。

これまで目印としてチャームなどをつけていた人も多いと思いますが、それでも傘がなくなってしまった経験がある人は少なくないはず。実際、目印をつけていても、うっかり間違えられたり、そのまま持っていかれてしまうこともありますよね。そんな時、このシールのように分かりやすく主張してくれるアイテムは、意外に効果がありそうです。

今回はダイソーの『傘デコレーションシール（めじるし1）』をご紹介しました。

雨の日のちょっとしたトラブルを、ユーモアで予防してくれるダイソーの傘シール。強めのメッセージで盗難や取り違えの抑止力にもなりそうです。手軽に貼れるうえに価格もお手頃なので、雨の季節の前に準備しておくと安心できるアイテムかもしれません。気になった方はぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年3月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。