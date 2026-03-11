この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

東京23区の新築戸建て価格が高騰を続けています。マイホーム購入を検討している方にとっては、頭の痛い状況が続いているのではないでしょうか。

今回は、らくだ不動産株式会社の取締役副社長COO山本直彌さん、エージェント鈴木成禎さん、マネージャー トップエージェント八巻侑司さんの3名が、最新の不動産市況と、今狙い目となる「中古戸建て」の魅力について徹底解説します。

◾️23区の新築小規模戸建ては「平均8,672万円」の衝撃

日経新聞の報道によると、2025年12月時点での東京23区における新築小規模戸建ての平均希望売り出し価格は、8,672万円に達したとのことです。これは2014年以降で最高値となります。

現場の最前線に立つ鈴木さんは、「都心や城南エリアなどでは、1億円から1億5,000万円という価格帯の物件が非常に増えており、実際にその価格で動いています」と、肌感覚としての価格高騰を語ります。

この異常な高騰の背景について、八巻さんは「土地の価格が上がり続けていることに加え、建築費や人件費などのコストも上昇しているため、建売業者も販売価格に転嫁せざるを得ない状況です」と解説します。

◾️マンション高騰の受け皿となる「戸建て」

不動産価格の高騰は戸建てに限りません。むしろ、マンション価格の高騰はさらに顕著です。

山本さんは「都心のマンション価格はもはや一般の購入層には手が出ない水準に達しています。そのため、広さを確保しつつ、マンションと比べるとまだ『相対的な割安感』がある戸建てに需要が流れている」と指摘します。しかし、その受け皿となっている戸建て市場も、これだけ価格が上がってしまうと、予算的に厳しいという方が増えているのが現実です。

◾️プロが教える最強の選択肢「築10年の中古戸建て」

新築マンションも新築戸建ても高嶺の花になりつつある今、らくだ不動産が強くおすすめするのが「中古戸建て」、特に「築10年～15年程度」の物件です。

鈴木さんはその理由を次のように語ります。 「築10年～15年程度の戸建ては、現在の新築と比べても建物の性能や品質が非常に高く、そのまま快適に住めるケースが多いです。それでいて、新築時の『プレミアム価格』が剥がれ落ちているため、実質的な価値に対して非常に割安に購入できるのが最大のメリットです」。

また、八巻さんは市場の変化について「最近では、中古戸建てを買い取り、綺麗にリノベーションして再販する業者が増えています。これにより、一般の購入者にとって中古戸建ての選択肢が広がり、買いやすい環境が整ってきています」と付け加えます。

【まとめ】

「新築」というブランドにこだわらなければ、東京23区内でも予算内で理想の住環境を手に入れることは十分に可能です。

マンション一択、新築一択で探して行き詰まっている方は、ぜひ「築浅の中古戸建て」を視野に入れてみてはいかがでしょうか。

らくだ不動産株式会社では、マンションから戸建て、新築から中古まで、幅広い選択肢の中からお客様のライフプランに最適な物件を提案しています。「今の予算でどんな家が買えるのか知りたい」「中古戸建てのリスクが不安」という方は、ぜひ一度ご相談ください。