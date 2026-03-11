ヒュー・ジャックマン主演、ひつじたちが事件の真相に挑む『THE SHEEP DETECTIVES』日本公開決定
俳優のヒュー・ジャックマンが主演する映画『THE SHEEP DETECTIVES』が、『ひつじ探偵団』の邦題で5月8日に日米同時公開されることが決定した。あわせて日本版ポスタービジュアルも解禁された。
【動画】2ヶ月前に公開された『THE SHEEP DETECTIVES』予告編
本作は、ドイツの作家レオニー・スヴァンによる小説を、ヒュー・ジャックマン主演で実写映画化したミステリーファンタジー。大好きな飼い主の死の真相を、飼われていたひつじたちが自ら捜査するというユニークなストーリーが展開する。
物語の舞台はイギリスの田舎町。ひつじ飼いのジョージ（ヒュー・ジャックマン）は、毎晩ひつじたちに探偵小説を読み聞かせていた。だがある日、そのジョージが突然死体で発見される。事故だと片付けられそうになる中、納得できないひつじたちは自ら捜査を開始。なぜなら彼らは、ジョージから探偵小説を聞き続けたことでミステリーの“英才教育”を受けていたのも同然。結束して捜査を開始する。
手がかりを追ううちに、ジョージには36億円の巨額な遺産があったことが発覚。ひつじたちは犯人を見つけ出し、愛するご主人の無念をはらすことができるのか？
日本版ポスタービジュアルは、主役のヒュー・ジャックマンではなく、もふもふのひつじたちがメイン。ご主人の死の捜査開始にむけて、円陣を組んでチームを結束させ、士気を高めているかのようなビジュアルとなっている。好奇心旺盛で頭脳明晰なリーダー格のリリー、抜群の記憶力を持つモップル、群れの平穏を保つ老羊のリッチフィールドなどに加え、幼い子ひつじたちの姿も。
出演は、ヒュー・ジャックマン、老若雄雌!?のひつじたち、さらに、オスカー俳優のエマ・トンプソン、若手の注目株のニコラス・ガリツィンら。名優パトリック・スチュワートやブライアン・クランストンらがひつじの声優として参加している。監督は 『ミニオンズ』で共同監督をつとめたカイル・バルダ。
本作は昨年公開された予告編が日本のSNSで大きな反響を呼び、「何これ気になる」「絶対面白そう」「日本公開してほしい」といった声が多数寄せられたことでも話題に。その反響を受け、日米同時公開として日本での劇場公開が決定した。
