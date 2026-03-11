DHÀ©Æ³Æþ¤Î¥»¥ó¥Ð¥Ä¤Ç¡¢µð´Á¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤¿¤Á¤ÎÂÇµå¤âÌ´¤â¥Ó¥Ã¥°¤Ë¡ª
¾¼ÏÂ¤Î¥¹¥¿¡¼¤ÈÆ±¤¸Ì¾Á°¤ò»ý¤Ä¡¢¿À¸Í¹ñºÝÂçÉÕ¤ÎÀÐ¸¶Íª»ñÏº¡£¥»¥ó¥Ð¥Ä¤Ë¤Ï¸ºÎÌ¤·¤ÆÎ×¤à¤¬¡¢¤É¤ó¤ÊÂÇµå¤ò¸«¤»¤ë¤Î¤«
¹â¹»Ìîµå¤Ï¡ÖDH»þÂå¡×¤Ø¡£3·î19Æü¤«¤éºå¿À¹Ã»Ò±àµå¾ì¤Ç³«Ëë¤¹¤ëÂè98²óÁªÈ´¹â¹»ÌîµåÂç²ñ¡Ê¥»¥ó¥Ð¥Ä¡Ë¤Ç¡¢¡Ö»ØÌ¾ÂÇ¼ÔÀ©ÅÙ¡×¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¤ë¡£
Åê¼ê¤ÎÉéÃ´·Ú¸º¤ÈÁª¼ê¤Î½Ð¾ìµ¡²ñ¤Î³ÈÂç¤¬¼ç¤ÊÁÀ¤¤¤À¤¬¡¢¹â¹»Ìîµå¤¬º£¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë¹¶·âÅª¤ËÊÑ¤ï¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢ÀèÈ¯Åê¼ê¤¬¹ßÈÄ¸å¤âDH¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤·Â³¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡¢ÄÌ¾Î¡ÖÂçÃ«¥ë¡¼¥ë¡×¤âºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¶å¹ñ¤Î¥É¥«¥Ù¥ó¤³¤È¾å²¬¡õÀ¾Éð¤ÎÃæÂ¼¹äÌé¤òÉã¤Ë»ý¤ÄÂçºå¶Í°þ¤ÎÃæÂ¼
ÂÇ·â¤Î°ì·Ý¤Ç¾¡Éé¤¹¤ë¹â¹»µå»ù¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Â¸ºß²ÁÃÍ¤òÀ¤¤Ë¼¨¤¹Àä¹¥¤Îµ¡²ñ¤Ë¤Ê¤ë¡£¤·¤«¤â¡¢º£½Õ¤Î¥»¥ó¥Ð¥Ä½Ð¾ì¹»¤Ë¤Ï¥æ¥Ë¡¼¥¯¤ÊàÂÇ·âÆÃ²½·¿á¤ÎÁª¼ê¤¬Â¿¤¤¤Î¤À¡£
¿¿¤ÃÀè¤Ë¾Ò²ð¤·¤¿¤¤¸ÄÀÇÉÂÇ¼Ô¤ÏÀÐ¸¶Íª»ñÏº¡Ê¿À¸Í¹ñºÝÂçÉÕ¡¿¿·3Ç¯¡Ë¡£¾¼ÏÂ¤Î¹ñÌ±Åª¥¹¥¿¡¼¡¦ÀÐ¸¶Íµ¼¡Ïº¤ÈÆ±²»°Û»ú¤ÎÌ¾Á°¤À¤¬¡¢ÊìÊý¤ÎÁÄÉã¤¬Íµ¼¡Ïº¥Õ¥¡¥ó¤À¤Ã¤¿±ï¤«¤éÌ¿Ì¾¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¸«¤ë¤«¤é¤ËÊ¬¸ü¤¤¥Õ¥©¥ë¥à¤Ç¡¢ºò½©»þÅÀ¤ÎÅÐÏ¿¥µ¥¤¥º¤Ï¿ÈÄ¹178cm¡¢ÂÎ½Å115kg¡£ÌÀ¼£¿ÀµÜÂç²ñ¤Ç¤Ï±¦Ãæ´Ö¥¹¥¿¥ó¥É¤Ë¶¯Îõ¤ÊËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤ê¹þ¤ß¡¢¥Á¡¼¥à¤Î½àÍ¥¾¡¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£»î¹ç¸å¤Î°Ï¤ß¼èºà¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÍò¤ò¸Æ¤Ù¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£ÅöÁ³¤Ê¤¬¤éÍµ¼¡Ïº¤ÎÂåÉ½ºî¡ØÍò¤ò¸Æ¤ÖÃË¡Ù¤ò°Õ¼±¤·¤¿È¯¸À¤Ç¡¢ÊóÆ»¿Ø¤ÎÇú¾Ð¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
Íª»ñÏº¤Ï²¬»³¸©½Ð¿È¤Ç¡¢Ãæ³Ø»þÂå¤ÏÅì²¬»³¥Ü¡¼¥¤¥º¤Ç¥×¥ì¡¼¡£ºòÇ¯¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºMVP¤Ëµ±¤¤¤¿»³ËÜÍ³¿¡Ê¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ë¤âºßÀÒ¤·¤¿¥Á¡¼¥à¤À¡£Ãæ³Ø»þÅÀ¤ÇÂÎ½Å¤Ï120kg¶á¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤¿¤À¤·¡¢É¨¤ÎÉé½ýÎò¤¬¤¢¤ë¤Ê¤É¡¢Âç¤¤ÊÂÎ¤Ï¸Î¾ã¤ÈÎÙ¤ê¹ç¤ï¤»¤Ç¤â¤¢¤ë¡£ÀÄÌÚ¾°Î¶´ÆÆÄ¤«¤é¤ÏÂÎ½Å95kg¤Ø¤Î¸ºÎÌ¤ò¸·Ì¿¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Åß¾ì¤Ï¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ËÎå¤ó¤À¡£º£½Õ¤Ï¤É¤ó¤Ê¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ç¹Ã»Ò±à¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£
ºò½©¤Ïº¸Íã¤ò¼é¤ê¡¢Æß½Å¤ÊÆ°¤¤Ç¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ü¡¼¥ë¤Î½èÍý¤Ë¤â¤¿¤Ä¤¯¥·¡¼¥ó¤â¸«¤é¤ì¤¿¡£Íª»ñÏº¤¬DH¤ÇÂÇ·â¤ËÀìÇ°¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢ËÜ¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¥×¥é¥¹¤ËºîÍÑ¤·¤½¤¦¤Ë»×¤¨¤ë¡£¤¿¤À¤·¡¢ËÜ¿Í¤Ë¤Ï¼éÈ÷¤Ø¤Î¶ì¼ê°Õ¼±¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤Ç¤¤ì¤Ð¼éÈ÷¤Ë½¢¤¤¿¤¤¡×¤È´õË¾¡£DH¤Ç¤Îµ¯ÍÑ¤Ë¤ÏÆñ¿§¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¼éÈ÷¤«¤é¥ê¥º¥à¤ò¤Ä¤¯¤ë½¬´·¤¬¿È¤Ë¤Ä¤¤¤¿Áª¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¥Ù¥ó¥Á¤ÇÂÇ·â¤Î½àÈ÷¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤DH¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼¤Ï´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£´·¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£
¶å½£¹ñºÝÂçÉÕ¤Î¶å¹ñ¤Î¥É¥«¥Ù¥ó¤³¤È¾å²¬ ßê¡£¥Á¡¼¥àÆâ¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼Áè¤¤¤Ï·ã¤·¤¤¤¬¡¢DH¤Ç³èÌö¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¹¤²¤¿¤¤
ºò½©¤ÎÌÀ¼£¿ÀµÜÂç²ñ¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¶å½£¹ñºÝÂçÉÕ¤Ë¤Ï¡¢¾å²¬ ßê¡Ê¿·3Ç¯¡Ë¤È¤¤¤¦µð´ÁÂÇ¼Ô¤¬¤¤¤ë¡£¿ÈÄ¹175cm¡¢ÂÎ½Å107kg¤È¤º¤ó¤°¤ê¤È¤·¤¿ÂÎ·Á¤Îº¸ÂÇ¼Ô¤Çà¶å¹ñ¤Î¥É¥«¥Ù¥óá¤Î°ÛÌ¾¤ò»ý¤Ä¡£ºò½©¤ÏÇØÈÖ¹æ13¤Ê¤¬¤é¡¢°ìÎÝ¼ê¤È¤·¤ÆÌÀ¼£¿ÀµÜÂç²ñ¤Î3»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢1ËÜÎÝÂÇ¤ò´Þ¤à5°ÂÂÇ¤È³èÌö¤ò¸«¤»¤¿¡£
¥¿¥ì¥ó¥È¤¾¤í¤¤¤Î¥Á¡¼¥à¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¾å²¬¤Ï¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ò³ÎÌó¤µ¤ì¤¿Î©¾ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ºò½©¤ÏÀèÈ¯½Ð¾ì»þ¤â7ÈÖÂÇ¼Ô¤Ç¤Îµ¯ÍÑ¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢½À¤é¤«¤¤¥Ð¥Ã¥È¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ï°ì¸«¤Î²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¡£
»þ¤Ë¤Ï´ïÍÑ¤Ëµ¾ÂÇ¤ò·è¤á¤ë¥·¡¼¥ó¤â¸«¤é¤ì¡¢¼«¸Êµ¾À·¤ÎÀº¿À¤â¸÷¤ë¡£²¼°ÌÂÇ½ç¤Ë¤³¤ó¤ÊÂÇ¼Ô¤¬¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢Áê¼ê¹»¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¶¼°Ò¤À¤í¤¦¡£
Ãæ³Ø»þÂå¤ÏÃÞ¸å¥Ü¡¼¥¤¥º¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Ê¤¬¤é¡¢³Ø¹»¤ÎÎ¦¾åÉô¤Ç¤â³èÌö¡£Ë¤´ÝÅê¤²¤Ç»ÔÂç²ñÍ¥¾¡¤Î¼ÂÀÓ¤â¡£²óÅ¾¤º¤·¤Ç¤Ï30»®¤ò·Ú¤¯Ê¿¤é¤²¤ëÂç¿©´Á¤À¤È¤¤¤¦¡£
¶å½£¹ñºÝÂçÉÕ¤Î¥¨¡¼¥¹º¸ÏÓ¤Î´ä¸«µ±Úð¡Ê¿·2Ç¯¡Ë¤ÏÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ¤âÃæ¼´¤òÇ¤¤µ¤ì¤ë°ïºà¡£¾å²¬¤¬DH¤Çµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤ÏÄã¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢Í×¥Á¥§¥Ã¥¯¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤À¡£
16Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥»¥ó¥Ð¥Ä¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ëÄëµþ¤Ë¤Ï¡¢Î©ÀÐÍÛ¿ó¡Ê¿·3Ç¯¡Ë¤È¤¤¤¦¶¯ÂÇ¼Ô¤¬¤¤¤ë¡£¿ÈÄ¹177cm¡¢ÂÎ½Å94kg¤È¤¿¤¯¤Þ¤·¤¤ÂÎ¶í¤Î±¦ÂÇ¼Ô¡£1Ç¯»þ¤Ë¤Ï4ÈÖ¤òÇ¤¤µ¤ì¡¢´ØÅì°ì¤Î¹¥º¸ÏÓ¡¦ºäËÜ¿µÂÀÏº¡ÊÃæ±ûÂç¤Ø¿Ê³Ø¡Ë¤«¤éËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£´ÝÂÀ¤Î¤è¤¦¤ÊÂÀ¤â¤â¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤ß¡¢¶¯Îõ¤Ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ÇÂÇµå¤ËÀª¤¤¤òÍ¿¤¨¤ë¡£
¤¿¤À¤·¡¢ºò½©¤Ï¥Á¡¼¥à¤¬Ìö¿Ê¤ò¿ë¤²¤ëÃæ¡¢Î©ÀÐ¤Ï¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ò³°¤µ¤ì¤ë¶ì¶¤òÌ£¤ï¤Ã¤¿¡£ÌÀ¼£¿ÀµÜÂç²ñ¤Ç¤ÏÇØÈÖ¹æ13¤Ç¡¢½Ð¾ìµ¡²ñ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
Äëµþ¤Ë¤Ï¡¢à¥¢¥¹¥ê¡¼¥È³°Ìî¼êá¤È¤·¤Æ¥×¥í¤Î¥¹¥«¥¦¥È¤«¤éÃíÌÜ¤µ¤ì¤ëÌÜÂåÎ¶Ç·²ð¡Ê¿·2Ç¯¡Ë¡¢ºò½©¤Ë¸ø¼°Àï4ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿°ÂÆ£¾æÆó¡Ê¿·3Ç¯¡Ë¤é¶¯ÂÇ¼Ô¤¬¤Ò¤·¤á¤¯¡£¤â¤·¡¢¤½¤ÎÊÂ¤Ó¤ËÎ©ÀÐ¤¬²Ã¤ï¤ì¤Ð¡¢ÄëµþÂÇÀþ¤Ï¤µ¤é¤ËÇúÈ¯ÎÏ¤òÁý¤¹¤À¤í¤¦¡£
ÍË¾Áª¼ê¤¬½¸¤Þ¤ëÂçºå¶Í°þ¤Ï¡¢º£½Õ¤âÍ¥¾¡¸õÊä¤Î°ì³Ñ¤òÀê¤á¤ë¡£ÆÃ¤Ë¥É¥é¥Õ¥È¸õÊä±¦ÏÓ¤ÎµÈ²¬´Ó²ð¡Ê¿·3Ç¯¡Ë¡¢ºÆÍèÇ¯¤ÎÌÜ¶Ì³Ê¤Ë¤Ê¤ê¤¦¤ëÂç·¿º¸ÏÓ¡¦ÀîËÜÀ²Âç¡Ê¿·2Ç¯¡Ë¤ÎÅê¼ê¿Ø¤Ï¶¯ÎÏ¤À¡£
ÆüËÜµå³¦¶þ»Ø¤Î¥¹¥é¥Ã¥¬¡¼¡¢À¾Éð¤ÎÃæÂ¼¹äÌé¤òÉã¤Ë»ý¤ÄÂçºå¶Í°þ¤ÎÃæÂ¼Í¦ÅÍ¡£¥»¥ó¥Ð¥Ä¤ÇÈôÌö¤Î¤¤Ã¤«¤±¤ò¤Ä¤«¤á¤ë¤«
²ÝÂê¤ÏÂÇ·âÎÏ¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¤¬¡¢ËÉÙ¤ÊÁª¼êÁØ¤òÀ¸¤«¤¹¤¿¤á¤ËDH¤òÍøÍÑ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£ÂæÆ¬¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¤¤¤Î¤¬ÃæÂ¼Í¦ÅÍ¡Ê¿·2Ç¯¡Ë¤À¡£
Éã¡¦¹äÌé¤ÏÀ¾Éð¤ÇÄÌ»»481ËÜÎÝÂÇ¡ÊNPBÎòÂå10°Ì¡Ë¤ò¥Þ¡¼¥¯¤¹¤ë¡¢µå»Ë¤Ë»Ä¤ë¥¹¥é¥Ã¥¬¡¼¡£¤½¤ÎÄ¹ÃË¤â¾®³ØÀ¸»þ¤«¤éÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£
¾®³Ø6Ç¯»þ¤Ë¤ÏNPB12µåÃÄ¥¸¥å¥Ë¥¢¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤ÎÀ¾Éð¥¸¥å¥Ë¥¢¤ËÁª¤Ð¤ì¡¢¿ÀµÜµå¾ì¤ÇÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£Ãæ³Ø»þÂå¤ÏÁ´¹ñ¶þ»Ø¤Î¶¯¹ë¡¦À¤ÅÄÃ«À¾¥·¥Ë¥¢¤ÇÃæ¼´¤È¤·¤Æ³èÌö¡£Á´¹ñÀ©ÇÆ¤ò·Ð¸³¤·¤¿¡£¹â¹»¤ÏÉã¤Î²¸»Õ¡¦À¾Ã«¹À°ì´ÆÆÄ¤Î·°Æ«¤ò¼õ¤±¤ë¤¿¤á¡¢Âçºå¶Í°þ¤Ø¤È¿Ê³Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Æþ³Ø»þÅÀ¤Î¥µ¥¤¥º¤Ï¿ÈÄ¹181cm¡¢ÂÎ½Å95kg¡£¤¹¤Ç¤Ë¿ÈÄ¹¤Ï175cm¤ÎÉã¤òÄ¶¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢·¤¤Î¥µ¥¤¥º¤Ï¶Ã°Û¤Î32cm¡£ÂçÊª´¶¤¬Éº¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¿¤À¡¢ºò½©¤Î¶áµ¦Âç²ñ¤Ç¤Î½Ð¾ìµ¡²ñ¤Ï¡¢»°ÎÝ¤Î¼éÈ÷¤Ë½¢¤¤¤¿1»î¹ç¤Î¤ß¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤òÂ³¡¹¤ÈÇÚ½Ð¤¹¤ë¸×¤Î·ê¤ÇÏÓ¤òËá¤¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤Ä¤«¤á¤ë¤«¡£
ÂçÃ«æÆÊ¿¡Ê¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ë¤ÎÊì¹»¤Ç¤¢¤ë²Ö´¬Åì¤âÀè¿ÊÅª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤Î¥Á¡¼¥à¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¤À¤±¤Ë¡¢DHÀ©¤ò³èÍÑ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Ï½½Ê¬¤Ë¤¢¤ë¡£ºò½©¤Ï¿ÈÄ¹175cm¡¢ÂÎ½Å100kg¤Î¾®»³æÆÂç¡Ê¿·3Ç¯¡Ë¤¬ÂåÂÇ¤ÇÂÇÀÊ¤ËÆþ¤ê¡¢°ÛºÌ¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
2024Ç¯½Õ¤«¤éÄãÈ¿È¯¥Ð¥Ã¥È¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¡¢¡ÖÅê¹âÂÇÄã¡×¤Î·¹¸þ¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤¿¹â¹»Ìîµå¡£¤½¤ó¤ÊÄ¬Î®¤Ë¡¢¸ÄÀË¤«¤Êàµð´ÁDHá¤¬ÂÔ¤Ã¤¿¤ò¤«¤±¤ë¤Î¤«¡£³«Ëë¤Þ¤Ç¤¢¤È¤ï¤º¤«¡£¤¤Ã¤ÈÈ©´¨¤¤¹Ã»Ò±à¤Ë¡¢¤±¤¿¤¿¤Þ¤·¤¤¶âÂ°²»¤¬ÌÄ¤ê¶Á¤¯¤Ï¤º¤À¡£
