マクドナルド、全国の“佐藤さん”にポテト期間限定価格を呼び掛け「身分証とか持っていけばいいのかな？」
マクドナルドの公式X（旧Twitter）は3月10日に投稿を更新。全国のとある名字の人に向けて、「マックフライポテト」の価格が安くなっていることを呼び掛けました。
【写真】ポテトが驚きの価格に！
コメントでは、「びっくりした苗字が佐藤の人は250円なのかと思った」「佐藤じゃないけど、ありがとう」「マクドの広報ってなんかセンスないんよな」「佐藤さん本人または同行すれば310円で食べられるお得なセットを販売すべきでは」「佐藤ですが、これアメリカでも有効ですか？」「身分証とか持っていけばいいのかな？」など、賛否含めさまざまな声が上がりました。
(文:All About ニュース編集部)
「佐藤ですが、これアメリカでも有効ですか？」「全国約180万人の佐藤さ〜ん！」と書き出し、「期間限定でポテトM・L250円ですよ〜！」と続けた同アカウント。ハッシュタグで「#3月10日は佐藤の日」と、呼び掛けた理由を明かしています。投稿に添えた1枚の画像によると、9〜22日までマックフライポテトの価格が安くなっているようです。
「1万円だと40個！」9日には「ポテトLが250円ということは」とつづり、画像で「1000円だと4個！」「1万円だと40個！」と自ら答えていた同アカウント。マックフライポテトが安く食べられるのは22日までなので、気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
