お笑いコンビ「スリムクラブ」の内間政成が有吉弘行から?厳重注意?された。内間は４日までに更新したＸで、マクドナルドの中でどのハンバーガーが好きかという話題で友人と盛り上がったことを報告。「僕はビッグマック。彼はてりやきマックバーガー」と明かしたところで、「調べると、アンケートでは、ダブルチーズバーガーが一位らしい。それは、全世代に当てはまるのだろうか。気になってきた」とソワソワしだした。そこで