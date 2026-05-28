マクドナルドの店頭にある注文端末が物議を醸している。SNSなどには「使いにくい」といった声が多く寄せられており、システムに不満を持っている人は多いようだ。 注文端末が導入されたのは2023年3月で、昨年12月時点では約1800店舗にまで広がっている。 タッチパネル式の端末で注文や決済が可能なため、利便性の向上が期待されたが、SNSなどには不満の声が多く寄せられている。 特に多いのが、「金額が分かりにくい」という