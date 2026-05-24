香港競馬のシーズン（9月から翌年7月）最後のG1となるチャンピオンズ＆チャターC（芝2400メートル）は24日、シャティン競馬場で9頭で争われ、ジェームズ・マクドナルド（34）騎乗のロマンチックウォリアー（セン8＝シャム、父アクラメイション）が道中4番手から直線、追い比べを半馬身差で制し、15度目のG1制覇を飾った。1月のスチュワーズC、2月の香港ゴールドCを合わせ、史上3頭目の香港古馬3冠制覇（過去に93〜94年シーズン