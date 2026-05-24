5月24日、香港シャティン競馬場で行われたチャンピオンズ＆チャターカップ（G1・芝2400m）は、J.マクドナルド騎乗のロマンチックウォリアーが勝利。香港競馬史上3頭目となる香港古馬三冠（スチュワーズC、香港ゴールドC、チャンピオンズ＆チャターカップ）を達成し、その名を歴史に刻んだ。道中は4番手を追走。直線では粘るナンバーズをゴール前で捉え、最後は半馬身差で差し切った。勝ち時計は2分26秒67。日本から参戦したデ