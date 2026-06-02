日本マクドナルドの公式Xが2日に更新され、ネタ画像が投稿されるとネット上で話題になっている。【画像】「怒らないから…」公開されたマクドナルド激怒のネタ画像定期的に意味不明なネタ投稿をしているが、今回は「怒らないから、だれがやったか正直に言いなさい」と画像を投稿。マクドナルドの看板の間に挟まるサッカーボールを見ることができる。これにネット上では「絶対怒鳴るど」「ん？まさかブルロでは無いよね？コナ