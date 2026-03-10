この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

小林至氏が自身のYouTubeチャンネルで「WBC参加国は今後減る？／五輪で野球復活の重要性／Netflixが野球を救う？／大谷熱と今後【小林至のマネーボール】」を公開した。動画内で小林氏は、WBCのビジネス構造や世界普及の壁、そしてオリンピック種目であることの重要性について、スポーツビジネスの観点から語っている。

小林氏は、WBCのビジネスモデルについて「日本で盛り上がることをアテにしたビジネスである」と前提を説明。大会の参加国数について、2006年の16カ国から2013年には予選を含め28カ国に増えたというデータを示しつつ、「このくらいが限界」と現状を分析した。

さらに、野球の世界的な普及において、オリンピックの存在がいかに重要かを強調する。「五輪種目になると政府から予算がつきチームを作れるが、終わった瞬間に打ち切りになる」と語り、自身がソフトバンク時代に携わった中国野球リーグの支援を例に挙げた。北京五輪以降、野球が種目から除外されたことで国家予算が大幅に縮小し、海外遠征や合宿が一切できなくなった厳しい現実を明かした。

また、サッカーとの比較も展開。「FIFAはいっぱいお金を儲けて世界中にサッカーの普及のための資金を投下する」としたうえで、WBCはまだ売上が150億円規模であり、「MLBからすると30球団のオーナーに選手を出してもらい、保険料をまかなうのが精一杯」と、普及に向けた資金的な限界を指摘している。

一方で、WBCの将来的な展望として、Netflixによる配信の可能性に言及する。F1がNetflixのドキュメンタリー映画をきっかけにアメリカで人気を再燃させた事例を挙げ、「野球の面白さを再認識できるドキュメンタリーも期待できる」と語った。最後は「MLBの手のひらで踊らされている構造は仕方ないが、コンテンツとして十分に楽しめるものになるだろう」と述べ、今後のスポーツコンテンツとしての広がりに期待を込めて動画を締めくくった。

YouTubeの動画内容

00:14

WBCのビジネスの源泉は日本のスポンサーとテレビ
01:58

WBC参加国は今後増える？世界普及への限界
02:36

オリンピック種目に復帰することの重要性と予算問題
05:28

FIFAとの違いとWBCの売上規模から見る現実
08:15

Netflixでの配信がもたらすドキュメンタリー効果への期待

関連記事

意外と知らない日米「バント」の決定的違いとは？メジャーで「絶滅危惧種」になった理由と日本に残る合理性をデータで解説

意外と知らない日米「バント」の決定的違いとは？メジャーで「絶滅危惧種」になった理由と日本に残る合理性をデータで解説

 愛甲猛「投げる前に打たれると思った」史上最強助っ人バースと対峙した瞬間の“絶望感”と格の違いを回顧

愛甲猛「投げる前に打たれると思った」史上最強助っ人バースと対峙した瞬間の“絶望感”と格の違いを回顧

 WBC辞退者続出の核心は「保険料予算」の不足、主催者が支払えないと出場は“NO”になる残酷な仕組みWBC

WBC辞退者続出の核心は「保険料予算」の不足、主催者が支払えないと出場は“NO”になる残酷な仕組みWBC
もっと見る

チャンネル情報

小林至のマネーボール〜プロ野球とお金〜_icon

小林至のマネーボール〜プロ野球とお金〜

YouTube チャンネル登録者数 4.49万人 151 本の動画
日本プロ野球やメジャーリーグの「お金のカラクリ」を徹底解説!! 福岡ソフトバンクホークスの元編成担当であり プロ野球ビジネスの第一人者である小林 至が 日本野球界やメジャーリーグの知られざる裏側を深堀りするマネーチャンネル！
youtube.com/channel/UCXVR1LRbmrPnVoQbB2LLNCA YouTube