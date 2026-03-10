この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

小林至氏が自身のYouTubeチャンネルで「WBC参加国は今後減る？／五輪で野球復活の重要性／Netflixが野球を救う？／大谷熱と今後【小林至のマネーボール】」を公開した。動画内で小林氏は、WBCのビジネス構造や世界普及の壁、そしてオリンピック種目であることの重要性について、スポーツビジネスの観点から語っている。



小林氏は、WBCのビジネスモデルについて「日本で盛り上がることをアテにしたビジネスである」と前提を説明。大会の参加国数について、2006年の16カ国から2013年には予選を含め28カ国に増えたというデータを示しつつ、「このくらいが限界」と現状を分析した。



さらに、野球の世界的な普及において、オリンピックの存在がいかに重要かを強調する。「五輪種目になると政府から予算がつきチームを作れるが、終わった瞬間に打ち切りになる」と語り、自身がソフトバンク時代に携わった中国野球リーグの支援を例に挙げた。北京五輪以降、野球が種目から除外されたことで国家予算が大幅に縮小し、海外遠征や合宿が一切できなくなった厳しい現実を明かした。



また、サッカーとの比較も展開。「FIFAはいっぱいお金を儲けて世界中にサッカーの普及のための資金を投下する」としたうえで、WBCはまだ売上が150億円規模であり、「MLBからすると30球団のオーナーに選手を出してもらい、保険料をまかなうのが精一杯」と、普及に向けた資金的な限界を指摘している。



一方で、WBCの将来的な展望として、Netflixによる配信の可能性に言及する。F1がNetflixのドキュメンタリー映画をきっかけにアメリカで人気を再燃させた事例を挙げ、「野球の面白さを再認識できるドキュメンタリーも期待できる」と語った。最後は「MLBの手のひらで踊らされている構造は仕方ないが、コンテンツとして十分に楽しめるものになるだろう」と述べ、今後のスポーツコンテンツとしての広がりに期待を込めて動画を締めくくった。