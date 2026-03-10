春場所前、師匠の伊勢ヶ濱親方（元横綱・照ノ富士）から暴行を受けた伯乃富士が初日の土俵に上がった。師匠に酒瓶で殴られたとの証言も報じられていたが、顔や身体には目立った外傷は見られなかった。相撲担当記者が言う。

【写真】初日の土俵に登場した伯乃富士。土俵下の「溜席の着物美人」も

「伯乃富士の大阪入りが初日直前となったのは、師匠からの暴行による影響ではなく初場所12日目の宇良戦で痛めた左母趾MPT側副靭帯の治療のためとされていた。場所前に関取衆と胸を合わせことができず、ぶっつけ本番での出場となった」

強行出場した初日は、土俵際まで追い詰めた欧勝馬にはたき込みを食らった。物言いがつく際どい一番だったが、軍配通り欧勝馬の勝ちとなった。しかも、伯乃富士が土俵際で粘った時に左足親指に全体重が乗ったことで再び負傷。左足を押さえたまましばらく土俵から立ち上がれない状態となり、「左リスフラン関節靭帯損傷」により2日目から休場することになった。

1日だけの出場となったが、ケガが万全でないなか無理して出場した背景について相撲ジャーナリストはこう見る。

「全休すれば十両に転落する微妙な地位（西前頭7）にいたことはたしかだが、伊勢ヶ濱親方への処分の軽減を世間へアピールする目的があったともいわれている。すでに相撲協会の処分の目途はついているとされ、師匠の暴行による被害者（伯乃富士）へのダメージが大きくなかったことを見せたかったのではないか。

酒瓶で殴ったとの複数の証言があるが、頭や顔面に目立った傷がない以上、あったとしても背中などの部分だった可能性が高いのだろう。忖度した伯乃富士がコンプライアンス委員会への聴取で酒瓶のことを話したかどうかはわからないが、相撲協会側が今回は大甘裁定で終わらせようという空気は伝わってくる。協会も春場所の開催を挟んで処分を出すことで、暴行事件の印象が薄れていくことを望んでいるのではないか」

NHK中継での説明

ただ、若手親方のひとりはこんな心配を口にする。

「伯乃富士の証言が正確ならば問題はないが、親方を庇うような証言が記録に残ったとすればのちに問題が起きる可能性を残すことになることが心配です。弟子に暴力を振るった伊勢ヶ濱親方には、弟子による暴力の監督責任などを問われた白鵬（元宮城野親方）より厳しい解雇処分を求める親方衆も少なくない。八角理事長（元横綱・北勝海）以下、協会の執行部に近づくほど穏便に済ませたい考えということでしょう」

NHKの相撲中継における説明では、「元横綱・照ノ富士の伊勢ヶ濱親方が弟子の伯乃富士に対して暴力を振るったとして先月24日に伯乃富士と共に、日本相撲協会のコンプライアンス委員会から事情を聞かれました。そして、相撲協会は伊勢ヶ濱親方に対して春場所を休場させることにした。相撲協会の関係者によると、伊勢ヶ濱親方は先月に後援者との会合の際に伯乃富士が酒に酔って後援者に失礼な態度を取ったことから、拳で顔を殴ったなどと説明。伊勢ヶ濱親方は春場所の警備とかに従事させず、引き続きコンプライアンス委員会で調査して場所後の理事会で処分について協議する」と述べられていた。

伯乃富士の「後援者への失礼な態度」があったため、「拳で顔を殴った」というのが現時点の説明になっているわけだ。「時が経つとともに伯乃富士が殴られた理由として"後援者が連れてきた女性にしつこく絡んだ""後援者が激怒したため伊勢ヶ濱親方が手を挙げた"といった情報が流れてきており、伯乃富士の側の酒癖の悪さが印象付けられる情報の出方になっている」（前出・相撲ジャーナリスト）という状況だ。

伯乃富士が休場した2日目には、義ノ富士が綱取りに挑む大関・安青錦を破り、新関脇に昇進した熱海富士が2場所連続で横綱・大の里を破るなど、同じ伊勢ヶ濱部屋の力士たちの活躍で不祥事の印象が薄まっている面はある。東幕下4枚目の炎鵬も初日に白星を挙げており、勝ち越して十両復帰となればさらに部屋の不祥事の印象はかき消されることになるのか。