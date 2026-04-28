【相撲部出身の本紙カープ担当・長谷川凡記記者による新企画「カープの支度部屋」がスタート。第1回は、コイ戦士が試合に向けて行う準備などを紹介する。マツダスタジアムのクラブハウスには酸素カプセルや仮眠室など充実の設備が整う。練習終了から試合に向かうまで、選手はどんなふうに過ごしているのか。“支度部屋”の様子に迫った。（取材・構成長谷川凡記）試合前のルーティンは選手によって異なる。戦いに向かう前