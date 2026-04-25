日本相撲協会の八角理事長がイギリス・ロンドンの「名誉市民」称号を授与されました。【映像】英・ロンドンの「名誉市民」称号を授与された八角理事長醍醐穣実況「理事長が授与式に向かいます」八角理事長は24日、ロンドン中心部で授与式に臨みました。相撲の普及に貢献してきた功績が評価され「シティ・オブ・ロンドン名誉市民」の称号が贈られました。八角理事長「（授与式は）緊張していました」「（日本相撲）協会が一生