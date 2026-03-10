シンガー・ソングライターでラッパーのちゃんみな（27）が10日までに自身のSNSを更新。ファンに切実な思いを訴えた。

ちゃんみなは、7月に東京ドームで開催する公演について告知し、「色んな事があった10年 音楽を始めて25年 私は音楽をして良かったと思いたいです 私の音楽と人生と愛を感じに来てください 精一杯の想いを持って挑みます」と意気込みをつづり、続けて呼びかけた。「どなたでも構いません。どなたでも構わないんです。私の音楽を愛してくれた方、私の音楽に触れてくれた方、私の音楽を知りたい方 どうぞお越しください 争いがない愛の空間を作る準備が出来てます ただ、来てくれればいいです。私から何かを貰う準備だけしてて欲しいです。よろしくお願いします」と呼びかけた。

また、Xでも「音楽をやってて良かったと思いたいと思いながら生きてる だから音楽をやめたいと思いたくないんです」との思いをつづり、「仲良くしてくださいお願いします」と呼びかけた。

東京ドーム公演をめぐっては、ちゃんみながプロデュースする7人組ガールズグループ「HANA」のゲスト出演を期待する一部ファンの投稿が物議をかもしていた。