「よし、スカートのファスナーは6割がた閉まった。。明日の子供の卒業式はこれで行く」



【写真】ファスナーが上がらず……ずり落ちてこないための対策は？

式用の服を久々に着るとファスナーが、上まで閉まらず。すっかりあきらめたsuuchee（＠suusan.mom 以下suucheeさん）さんが「#挑戦」というハッシュタグと共に投稿。すると、Threadsならではのユーモアと知見溢れるアドバイスが次々と寄せられました。その後について取材しました。



「『生徒並びに全員規律！』は保護者も立つやん？一礼して座るやん？あの時よあの時！油断して立つ瞬間と座る時にスカートのファスナーが粉砕しそうになるからな！気をつけなはれや！」

「すわってみて全方位からバレないアウターで対応できてるか確認なさってくださいませ」

「ホックの引っ掛ける方にヘアゴムをくぐらせて、反対側に安全ピンをつけヘアゴムを留める。コレで落ちては来ないと思います…。健闘を祈る！！」

「四捨五入で10割閉まってます。OK」

「上にあげて、、ベルト！中は同じ色のスカートかなんか履いて！コートは脱いじゃだめ」

「スカートと同じ色味のおパンツをお履きなさい」

「明日は朝ごはん抜いたら7割までいけそうですね！」



経験者たちから貴重でためになるアドバイスが続々と届き、suucheeさんは早速実践。



ヘアゴムを2つの安全ピンの内側に通して、ファスナーの左右に安全ピンを装着。ゴムで左右をつなぐことで、スカートのウエストが、これ以上は広がらないように。また、呼吸に合わせて少々伸び縮みする利点も！ 卒業式に出席後、無事に帰宅した旨を報告しました。



すると、「ご無事でなにより」「その技いただきます！」「気になってました。おめでとうございます！」「隠れちゃえば全然オッケーなので主婦の知恵ってすごい」「最高のライフハック」「有益な情報ありがとうございます」と、動向を見守っていたThreadsユーザーから温かいコメントが届いています。



「『なんか卒業式でスカート脱げたママがいたらしいよ』等の伝説を期待してた方、ごめん！」と締めくくった、suucheeさんにお話を聞きました。



ウラ技で「絶大なる安心感」に包まれました

――今回の服は前日に試着を？



はい、前日です。子供が3人いて一番上の子の入学式や卒業式はそれはそれは緊張しましたが、3人目ともなると前日。しかも取り返しのつかない夜に「一応」着てみた感じです。



――いつ購入したものですか？



8年前に買ったものですが、薬の副作用で太ってしまい日の目を見ずに保管しておりました。薬を変えてだいぶ痩せたのでイケるかなと着てみましたが、“6割ファスナー”状態でした。原因は中年太りによるものと思われます。



――上にジャケットやコートなどは？



緩めのジャケットを合わせていきました。このジャケットをキメたおかげで「スカートは少々タイトでもイケるかな」と強気に出られました。



――ご家族に見せたりもせず？



「ママ恥ずかしい」などと言われるのでは…と弱気になり、誰にも言わずこっそり出かけました。しかも私的には「挑戦」だったので。何の？という感じですが笑。



――たくさんの知恵やウラ技が、どれもとても参考になるものでした。結果、「安全ピン⇔ヘアゴム⇔安全ピン」策で大成功となったわけですが、このアイデアでの着心地はいかがでしたか？



着心地もさることながら、「絶大なる安心感」に包まれました。しかし、「気を緩めた時のファスナー破裂には気をつけねば。もし全開になればジャケットの裾スレスレになりそれこそサバイバルな一日になってしまう」と、終始浅い呼吸で乗り切りました。案の定帰ってから具合が悪くなり、深い呼吸は大事だと学習しました。



――緊張感ある時間を過ごされたのですね。本当にお疲れ様でした。



何と言っても最初にこの裏ワザを教えてくれた方のリプに感謝しています。あれがなければ、もっとサバイバルな一日でした。もしかしたら恥ずかしい伝説を残していたかもしれません。



また、コメントからお式の最中は皆さん涼しい顔をしておられるのに、意外にも私と同じギリギリ状態の方がたくさんおられると知り、なんだかほっこりしました。



――無事に帰宅できて何よりでした。



励ましや応援をくださる方も多く、挑戦者としては素晴らしい応援団に囲まれている気分でした。



一部で、スカートがずり落ちる恥ずかしい伝説を期待されているお声もあり、その方たちには申し訳ない気持ちでいっぱいです。



私のこの恥知らずな投稿をたくさんの方に見て頂き、裏ワザ、応援、励まし、伝説希望等、たくさんのリプも頂けて、とても楽しい日々を過ごせたことに感謝しています。挑戦、うまくいってよかったです！



数年ぶりのセレモニー。「試着しておかないと…」と思いながらも、あっという間に式直前という方も多いのでは？急なお直しや購入も難しいので、このウラ技は試してみる価値がありそうです。



とはいえ、suucheeさんが経験されたように浅い呼吸にはご用心。我が子の晴れ姿を見届けたのも束の間、式から帰宅すると安堵からか意外とぐったりと身体にくるのも事実。できるだけ日にちに余裕を持ってコーディネートを決めておいた方が良いかもしれませんね。



（まいどなニュース／Lmaga.jpニュース特約・太田 真弓）