「ＷＢＣ東京プール ｐｒｅｓｅｎｔｅｄ ｂｙ ディップ オーストラリア代表−韓国代表」（９日、東京ドーム）

一回裏に韓国のムン・ボギョンが先制２ラン。三回に２点加点して優位に立った。

日本が先に準々決勝進出を決め、残る１枠をかけた韓国、オーストラリア、台湾による争いが熾烈かつ複雑。

３チームが２勝２敗で並んだ場合は「失点率」で決まるルール。

少なくとも韓国が２位となるためには、このオーストラリア戦で勝利が絶対条件だが、さらに「５点差以上をつけて勝ち、２失点以内に抑える」ことも条件となる。

韓国は３失点した時点で敗退となるため、一回表にオーストラリアが走者一、二塁となっただけで状況が緊迫。

ネットも注目。「３ラン打たれた瞬間に韓国は終戦だから１，２塁でも相当ヒリつくな」「ランナー２人出ている状況で３ラン打たれたら」「これ３ラン打たれたら韓国終わりじゃないか？」「韓国は３ラン打たれた瞬間終わりなのスリル満点や」「生まれて初めて韓国を応援しよる。逆境が熱いよねｗ」「凄いヒリヒリする試合」と注目する投稿が相次いでいる。