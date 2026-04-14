TOTOが13日、ユニットバスの受注を停止したことを受け、同業のLIXILとパナソニックも、14日から通常の受注ができなくなっていることがわかりました。TOTOは13日、中東情勢の影響でナフサの供給が滞りユニットバスの一部の部材が不足したとして新規の受注を停止しました。これを受け、LIXILとパナソニックハウジングソリューションズには通常の数倍の注文が集中し、受注はできるものの「納期未定」と回答する状態だということです。