「うちの会社は黒字だから安心」その思考停止が、あなたの未来を奪う。突然「用済み」と宣告され、絶望の淵に突き落とされる姿は、決して他人事ではない。30代・40代のあなたは、いつ「高コスト社員」というレッテルを貼られるか分からない時代です。会社はもはやあなたを守ってくれない。この冷酷な現実に、あなたはいつまで目を瞑る？後悔する前に、今すぐ「生き残る術」を身につけなければ、痛い目に遭うと日系大手企業