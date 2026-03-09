ジョシュ・ギディーがブルズで通算16回目のトリプルダブル…ピペンを抜いて球団2位に

2月を11戦全敗で終えたシカゴ・ブルズは、3月に入って2勝1敗と白星先行も、3月9日（現地時間8日）のサクラメント・キングス戦を110－126で落とし、2勝2敗とした。

26勝38敗でイースタン・カンファレンス12位にいるブルズでは、ベンチスタートのコリン・セクストンが7本の3ポイントシュートを沈めて計28得点に3アシスト、マタス・ブゼリスが20得点8リバウンド4アシスト3ブロック、トレイ・ジョーンズが12得点5アシスト、ニック・リチャーズが10得点11リバウンドを記録。

そして先発ポイントガードに入るジョシュ・ギディーは、キングス戦で15得点12リバウンド10アシストのトリプルダブル。1シーズンで9回のトリプルダブルはキャリア5年目で最多となった。

ブルズ在籍2年目を過ごす23歳の司令塔は、ブルズで通算16回目のトリプルダブルに到達。レジェンドのスコッティ・ピペン（15回）を抜き、フランチャイズ史上単独2位へ浮上した。

球団トップはマイケル・ジョーダンの28回。1位との差は大きいものの、今シーズンのギディーは42試合の出場で平均17.6得点8.3リバウンド8.5アシストと、“平均トリプルダブル級”のスタッツを残している。



Josh Giddey passes Scottie Pippen to be No. 2 on our Bulls franchise triple-doubles list. pic.twitter.com/OVRfDrEbh7

- Chicago Bulls (@chicagobulls) March 9, 2026

【動画】ブルズ対キングス戦のハイライト





